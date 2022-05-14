Niğde'de 3 Ay İçerisinde İkinci Kez Zamlanan Simit 4 TL Oldu - Haberler

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Niğde'de 3 Ay İçerisinde İkinci Kez Zamlanan Simit 4 TL Oldu

ANKA - Enes Can Özmen - Yerel
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Niğde'de 3 Ay İçerisinde İkinci Kez Zamlanan Simit 4 TL Oldu

Niğde'de üç ay içerisinde simide ikinci kez zam yapıldı ve 100 gramlık simidin fiyatı 4 TL oldu.

NİĞDE (ANKA) - ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de üç ay içerisinde simide ikinci kez zam yapıldı ve 100 gramlık simidin fiyatı 4 TL oldu.

Niğde'de üç ay içerisinde simide ikinci kez zam yapıldı. Şubat ayında 100 gramlık fiyatı 3 lira olan simit 4 liraya yükseldi. Niğde'de bazı işletmelerde simit bugün; 3.5 liraya satılırken, bazı işletmeler ise 4 liraya satıldı.

Pastane işletmecisi Ramazan Gül, şunları söyledi:

"ŞİMDİ BİR VATANDAŞ 2 SİMİTLE BİR ÇAY İÇSE 10 lira"

"Bir iki yıla kıyasla, maliyetler inanılmaz artmış durumda. Neredeyse ikiye üçe katlamış durumda. Şu an itibariyle 25 kilo susamı 1000 liraya alıyoruz. Unumuz 550 ile 600 lira arası oldu. Maliyetler inanılmaz. Biz bunu 4 liraya satarken veya müşteriye fiyat verirken utanıyoruz artık. Ama maalesef maliyetler bizi bu duruma getirdi çok mustaribiz ama yapacak bir şey yok. Geçen sene susamın fiyatı 375 TL, 25 kiloluk çuvalı şu an bin lira. Un 250 liraydı, şu an 550 lira. Fiyatlar neredeyse 3-4'e katladı. Vatandaş, pahalılıktan şikayeti çok fazla. Ama mecbur bir yerden sonra insanlar yiyecek bir şey bulamadığı için simide, poğaçaya yöneliyor. Özellikle sabah kahvaltısı için almak zorunda kalıyor. Şimdi bir vatandaş 2 simit bir çay içse 10 lira."

ANKA / Enes Can Özmen - Yerel

Türk Lirası, Niğde, Yerel, Haberler

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