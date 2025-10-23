Niğde'de 2025 Kızılay Haftası Etkinlikleri Kapsamında Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanlarına, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan 2025 yılı Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Kızılay'ın uzman personellerinin katılımıyla yapıldı.

Seminerde Türk Kızılay Niğde Şubesi yetkilileri, kurumun kuruluş amacı, faaliyet alanları ve toplumsal katkı projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Katılımcılara, Kızılay'ın kan bağışı kampanyaları, insani yardım çalışmaları ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projeleri hakkında ayrıntılı sunumlar yapıldı. Ayrıca, toplum sağlığını korumaya yönelik yürütülen projeler hakkında bilgiler verilerek katılımcıların soruları yanıtlandı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, seminer sonunda yaptığı konuşmada Türk Kızılayı'nın toplumun her kesimine ulaşan önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Buz; "Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar, toplumsal farkındalığı artırmak ve yardımlaşma kültürünü canlı tutmak açısından büyük önem taşıyor. Bu faydalı semineri düzenledikleri için Kızılay Niğde Şubesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE