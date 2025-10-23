Haberler

Niğde'de 2025 Kızılay Haftası Etkinlikleri Kapsamında Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Niğde'de 2025 Kızılay Haftası Etkinlikleri Kapsamında Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Niğde Şubesi, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik olarak 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde Kızılay'ın faaliyetleri ve toplumsal projeleri hakkında bilgiler verildi.

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanlarına, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan 2025 yılı Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Kızılay'ın uzman personellerinin katılımıyla yapıldı.

Seminerde Türk Kızılay Niğde Şubesi yetkilileri, kurumun kuruluş amacı, faaliyet alanları ve toplumsal katkı projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Katılımcılara, Kızılay'ın kan bağışı kampanyaları, insani yardım çalışmaları ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projeleri hakkında ayrıntılı sunumlar yapıldı. Ayrıca, toplum sağlığını korumaya yönelik yürütülen projeler hakkında bilgiler verilerek katılımcıların soruları yanıtlandı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, seminer sonunda yaptığı konuşmada Türk Kızılayı'nın toplumun her kesimine ulaşan önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Buz; "Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar, toplumsal farkındalığı artırmak ve yardımlaşma kültürünü canlı tutmak açısından büyük önem taşıyor. Bu faydalı semineri düzenledikleri için Kızılay Niğde Şubesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Yıldız futbolcudan taraftarı kahreden haber
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.