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Niğde'de 2024-2025 Adli Yılı Açıldı

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Niğde'de düzenlenen törenle 2024-2025 adli yılı açıldı. Törende Niğde Barosu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu ve Baro Başkanı Av. Emin Alper Öztürk bir konuşma yaptı. Öztürk, adaletin sağlanması için avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Niğde'de 2024-2025 adli yılı, düzenlenen tören ile açıldı.

Tören çerçevesinde Niğde Barosu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk bir konuşma yaptı. "Avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümü için mücadele ederken diğer yandan da hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz" diyen Baro Başkanı Öztürk yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesini, yargıya olan güvenin artmasını, adaletin en sağlıklı ve hızlı bir şekilde tesis edilmesini ve nihayetinde milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2024-2025 adli yılını yargı sistemimizin ve avukatlık mesleğimizin sorunlarını dile getirmek zorunda kalarak değil, vatandaşımızın adaletin sağlanacağına güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa edebilmenin heyecanıyla karşılamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sosyal kurumların birinci erdemi olan adalet beklentisine cevap vermek, hepimizin sorumluluğudur. Nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısında yer alırken gücümüzü hukuktan aldık. Hiçbir mağdurun kimliğini sorgulamadık ve adalet arayan her vatandaşımızın ve gerektiğinde uluslararası arenada mazlum halkların sesi olduk. Ortak dilimiz olan hukuk sayesinde evrensel değerlere aynı hassasiyetle, bölünmeden, parçalanmadan sahip çıktık. Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden vatandaşlarımızın adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir."

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Öztürk; "Diploma makinası haline gelen hukuk fakültelerine önlem alınmadan, stajyer avukatların hakim savcı yardımcıları gibi devletten ücret alarak staj süreçlerini verimli geçirmeleri sağlanmadan, önleyici avukatlık modelinin geliştirilerek meslek alanlarını genişletecek yasal düzenleme yapılmadan, kamu avukatlarının özlük hakları mesleğin onuruna uygun olacak şekilde düzenlenmeden, bağlı çalışan avukatların hakları bakımından düzenleme yapılmadan, engelli avukatların en temel hakları güvenceye kavuşturulmadan, Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi mesleğin onuruna uygun olacak şekilde belirlenmeden, avukata dönük şiddet vakalarının önlenebilmesi ve caydırıcılık bakımından yasal düzenlemeler yapılmadan, savunma hakkının etkin kullanımından ve haliyle adil yargılamadan bahsedilemez" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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