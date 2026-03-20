Haberler

New York'ta bayram namazı sokaklara taştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'ta yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek coşkuyla kutladı. Queens, Brooklyn ve Manhattan gibi bölgelerde yoğun katılım ile bayram namazı gerçekleştirildi.

ABD'nin New York kentinde Ramazan Bayramı coşkuyla karşılanırken, sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar yoğunluk nedeniyle avlu ve sokaklarda bayram namazını eda etti.

New York'ta Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Kentte yaşayan birçok Müslüman bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Müslüman yoğunluğun fazla olduğu Queens, Brooklyn ve Manhattan başta olmak üzere New York'un çeşitli bölgelerinde onlarca camide bir araya geldi. Türk, Arap, Güney Asyalı ve Afrikalı toplulukların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde camilerde yoğunluk yaşanırken, artan katılım nedeniyle açık alanlar da ibadet için kullanıldı. Kadınlar ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği bayram sabahında şehrin çeşitli noktalarındaki camiler ve açık alanlarda toplanan Müslümanlar, bayram namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualara eşlik etti. Namazın ardından cami önlerinde toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kucaklaşarak bayram sevincini paylaşan Müslümanlar, yapılan dualarda barış, huzur ve dayanışma mesajları verdi. Şehrin farklı bölgelerinde de benzer manzaralar yaşanırken, New York'taki Ramazan Bayramı buluşmaları, farklı milletlerden Müslümanları aynı safta bir araya getirdi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

Fabrikada pres makinesinde çalışan işçinin kahreden sonu
Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı

Futbolun en kötü yanı! Üzülmemek imkansız
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

Takımlarımıza piyango! Kasalar ağzına kadar doldu