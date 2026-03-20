New York'ta bayram namazı sokaklara taştı

ABD'nin New York kentinde Ramazan Bayramı coşkuyla karşılanırken, sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar yoğunluk nedeniyle avlu ve sokaklarda bayram namazını eda etti.

New York'ta Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Kentte yaşayan birçok Müslüman bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Müslüman yoğunluğun fazla olduğu Queens, Brooklyn ve Manhattan başta olmak üzere New York'un çeşitli bölgelerinde onlarca camide bir araya geldi. Türk, Arap, Güney Asyalı ve Afrikalı toplulukların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde camilerde yoğunluk yaşanırken, artan katılım nedeniyle açık alanlar da ibadet için kullanıldı. Kadınlar ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği bayram sabahında şehrin çeşitli noktalarındaki camiler ve açık alanlarda toplanan Müslümanlar, bayram namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualara eşlik etti. Namazın ardından cami önlerinde toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kucaklaşarak bayram sevincini paylaşan Müslümanlar, yapılan dualarda barış, huzur ve dayanışma mesajları verdi. Şehrin farklı bölgelerinde de benzer manzaralar yaşanırken, New York'taki Ramazan Bayramı buluşmaları, farklı milletlerden Müslümanları aynı safta bir araya getirdi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı