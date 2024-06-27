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NEVÜ Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adıyaman'da Kültürel Mirası Belgeleme Çalışmaları Yaptı

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMİB), Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hasar gören tescilli yapılarda kültürel mirası belgeleme çalışmalarında bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMİB), Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hasar gören tescilli yapılarda kültürel mirası belgeleme çalışmalarında bulundu.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen il ve ilçelerde depremlerden zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla yürütülen proje ve uygulama desteklerine devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da 'Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanıyor. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce 6 Şubat depreminde hasar gören yapılar değerlendirilerek uygun bulunan tescilli konutlarda proje çalışmalarına başlandı.

Bu çerçevede rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin hazırlanmasına karar verilen bazı tarihi yapılarda 3D lazer tarama, İHA ile havadan görüntüleme, proje için ortofoto, plan, kesit, kokta bulutu dilimi ve benzeri verilerin CAD formatında hazırlanması çalışmaları, NEVÜ KÜMİB bünyesinde KÜMİB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uzunel ve Öğr. Gör. Fatih Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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