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Nevşehir'de Eski Trafik Çizgileri Siliniyor

Nevşehir'de Eski Trafik Çizgileri Siliniyor
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Kapadokya'nın önemli yollarından biri olan Avanos-Çavuşin-Göreme yolundaki eski trafik çizgileri, sürücülerin kafasını karıştırdığı için Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından siliniyor. Çalışmalar, eski bisiklet yollarının kaldırılmasının ardından başlatıldı.

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Avanos-Çavuşin- Göreme yolunda daha önce çizilen çizgiler, sürücülerin kafasını karıştırdığı için Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından silinmeye başladı.

Avanos-Çavuşin- Göreme yolunun asfaltlanmasının ardından çizilen bisiklet yolu nedeniyle trafik çizgileri bisiklet yoluna göre çizilmişti.

Daha sonra bisiklet yolunun kaldırılması nedeniyle trafik çizgileri yeniden ölçüm yapılarak çizildi.

Yeni çizgilerin çizilmesinin ardından eski çizgiler sürücülerin kafasını karıştırıyor ve trafiği tehlikeye düşürüyordu.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, bugün eski çizgileri silmek için çalışma başlattı.

Avanos kavşağından başlayan çalışma, Göreme'ye kadar uzanan yolda çizgilerin tamamı silinene kadar devam edecek.

Trafiği engellemeyecek şekilde ve iş güvenliği önlemlerini alarak çalışmalarını yürüten Nevşehir İl Özel İdaresi, bu hafta sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam, vatandaşların ihbarı üzerine yoldaki eski çizgileri silmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çam, "Daha önce çizilen bisiklet yolu ve bu yolun daha sonra kaldırılması nedeniyle çizgilerin yeri değişti. Biz çizgileri olması gerektiği gibi çizdiğimizde de eski çizgiler sürücülerin kafasını karıştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine vakit kaybetmeden eski çizgileri asfalta en uygun renkteki boya ile silmeye başladık. Yaptığımız boya kısa sürede kuruyarak fosforlu çizgilerin ortadan kalkmasını sağlıyor. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra sürücülerimiz sorun yaşamayacak." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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