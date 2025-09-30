Haberler

Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın duyurduğu Gazze Planı uyarınca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kalmayı sürdüreceğini belirtti. Netanyahu bir gazetecinin sorduğu "Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edip edecek misiniz?" sorusuna ise "Kesinlikle hayır. Anlaşmada böyle bir şey yazmıyor" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze Planı'na ilişkin bir video mesaj yayınladı.

"HAMAS'I İZOLE EDEN BİZ OLDUK"

ABD ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak niteleyerek önemli sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Netanyahu, "Hamas'ın bizi izole etmesine izin vermek yerine işleri tersine çevirdik ve biz Hamas'ı izole ettik" ifadelerini kullandı.

"ARAP VE MÜSLÜMAN DÜNYASI HAMAS'A BASKI YAPIYOR"

Trump'ın duyurduğu Gazze Planı uyarınca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kalmayı sürdüreceğini belirten Netanyahu, "Arap ve Müslüman dünyası dahil tüm dünya artık Hamas'a Trump ile birlikte oluşturduğumuz şartları kabul etmesi için baskı yapıyor. Böylece, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde kalırken, yaşayan ve ölen tüm rehineler geri getirilecek" dedi.

"ANLAŞMADA BÖYLE BİR ŞEY YAZMIYOR"

Kamera arkasındaki kişinin sorduğu "Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edip etmediği" yönündeki soruya da yanıt veren Netanyahu, "Kesinlikle hayır. Anlaşmada böyle bir şey yazmıyor. Filistin Devleti'ne şiddetle karşı olduğumuzu söyledik. Başkan Trump bunu anladığını ifade etti. Elbette biz de bunu kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
