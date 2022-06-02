"Nazlı Şahin" ismini verdiği otomobile gözü gibi bakıyor...Özal ve Erbakan'ın bindiği otomobilini haftada sadece 2 saat kullanıyor - Haberler

"Nazlı Şahin" ismini verdiği otomobile gözü gibi bakıyor...Özal ve Erbakan'ın bindiği otomobilini haftada sadece 2 saat kullanıyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan nostaljik otomobil tutkunu Ömer Fişenkçi, "Nazlı Şahin" ismini verdiği 1981 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

Malatya'da yaşayan Ömer Fişenkçi, nostaljik otomobil tutkusu ile tanınıyor. Nazlı Şahin ismini verdiği 81 model Murat 131 marka eski otomobile gözü gibi bakan Fişenkçi, eski otomobiline binmeye kıyamıyor. Gençliğinde siyasetle ilgilendiğini ve nostaljik otomobiline Özal ve Erbakan dahil siyasi parti genel başkanlarının da bindiğini belirten Fişenkçi, arabaya her binişinden önce temizlik yapıyor. Klasik araba tutkunları ise haftada 2 saat süreyle arabasıyla gezdikten sonra evine geri dönen Fişenkçi'yi meraklı gözlerle izliyor.

"Nazlı Şahinim ile sokakta gezerek çocuklara şeker dağıtıyorum"

Malatya Battalgazi ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde esnaflık yapan 72 yaşındaki Ömer Fişenkçi, 30 yıldır 81 model marka klasik 131 Murat otomobiliyle birlikte her yere gittiğini belirterek, "Her zaman erken kalkıp arabamı temizliyorum. Daha sonra Nazlı Şahinim ile sokakta geziyorum. Çocuklara ve gençlere şeker ve sakız dağıtıyorum. Çocukları sevmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk ve gençler geleceğimizdir" şeklinde konuştu.

Ünlü siyasetçiler de bu otomobile bindi

Gençliğinde siyasetle ilgilendiğini belirten Fişenkçi, nostaljik otomobiline birçok parti genel başkanının da bindiğini söyledi. Nostaljik araba tutkunu Fişenkçi, "Nazlı Şahin ismini verdiğim otomobile binince gözümde hatıralar canlanıyor, Rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız ve hemşehrimiz merhum Turgut Özal, Eski Başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve Büyük Birlik Partisi Kurucusu Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu arabama binmişti. Onların anıları gözümde canlanıyor. Nazlı Şahin ismi verdiğim 81 Model klasik arabam 131 Muratla geziyorum anılarımı canlandırıyorum" şeklinde konuştu.

"Dünyayı verseler arabamı satmam"

Ömer Fişenkçi, "Malatya eski belediye başkanı Rahmetli Hamido'nun bir arabası vardı. 1957'li yıllarda beni alır köy köy gezdirirdi. Şimdi ben de Nazlı Şahinim ile gezerek eski günleri hatırlamak için arabamla geziyorum. Arabam benim için değerli ve kıymetli. Dünyayı verseler arabamı satmam. Arkadaşlarımız bazen yolda giderken soruyor 'Ömer ağabey araba satılık mı?' diye. 'Bende anısı var, hatırası var' diyorum ve 3 trilyon verseler satmam" ifadelerini kullandı.