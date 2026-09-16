Nazilli’de velilerden ikili eğitim tepkisi: “Okulumuzu geri verin, tekli eğitim istiyoruz”

(AYDIN) - Nazilli'de Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikili eğitime geçirilmesi kararı velilerce protesto edildi. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 veli, daha önce yapılan planlamaya dönülerek okulun Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınmasını ve öğrencilerin tam gün eğitim görmesini istedi.

Nazilli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların yerleşim planında yapılan değişiklik, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrenci velilerinin tepkisine neden oldu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce hazırlanan planlamaya göre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin geçici olarak Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınarak burada tam gün eğitim verilmesi, Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun ise Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde eğitimine devam etmesi öngörülüyordu.

Velilerin aktardığına göre daha sonra bu planlamadan vazgeçilerek Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin aynı binada ikili eğitim yapması kararlaştırıldı.

Karara tepki gösteren Okul Aile Birliği Başkanı Metin Çetin ile yaklaşık 100 öğrenci velisi, Nazilli Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Veliler, öğrencilerin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı eğitim döneminde okula gitmesinin özellikle ulaşım, güvenlik ve ders çalışma süreleri açısından sorun oluşturacağını savundu.

Veliler, özellikle çevre mahalle ve köylerden gelen öğrencilerin akşam saatlerinde evlerine dönmek zorunda kalacağını belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

"İLK PLAN UYGULANSAYDI HİÇBİR OKUL MAĞDUR OLMAYACAKTI"

Okul Aile Birliği Başkanı Çetin, yaşanan sorunun temelinde okulun taşınmasıyla ilgili plan değişikliğinin bulunduğunu belirtti. Çetin, "Eğer ilk plana sadık kalınsaydı hiçbir okul mağdur olmayacaktı. Her okul tam gün eğitim yapmış olacaktı" dedi.

İkili eğitim nedeniyle öğrencilerin okuldan geç çıkacağını belirten Çetin, özellikle çevre köylerden gelen öğrencilerin ulaşım konusunda ciddi sorun yaşayacağını dile getirdi. Çetin, öğrencilerin öğleden sonra saat 13.45'te derse başlayıp 19.45'te okuldan çıkacağını belirterek, öğrencilerin servis ve toplu ulaşım nedeniyle evlerine daha da geç ulaşacağını ifade etti.

Çetin, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 650 öğrencisinin bulunduğunu ve söz konusu binanın bu öğrencilerin tamamını alabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. İlk planlamanın yaklaşık 15-20 gün içerisinde değiştirildiğini belirten Çetin, velilerin asıl itirazının da bu noktada olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA