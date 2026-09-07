Haberler

Nazilli'de Üreticilere İncir ve Zeytin Eğitimi

Nazilli'de Üreticilere İncir ve Zeytin Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kahvederesi ve Aşağıyakacık mahallelerinde üreticilerle buluşan tarım ekipleri, incir, zeytin ve kestane üretimi ile doğru hasat ve depolama yöntemlerini anlattı. B-Reçete uygulaması ve yangın önlemleri de ele alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Kahvederesi ve Aşağıyakacık mahallelerinde üreticilerle buluşma gerçekleştirildi. Toplantılarda özellikle incir, zeytin ve kestane üretimi ile doğru hasat, kurutma ve depolama yöntemleri ele alındı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen buluşmalarda üreticilere bitkisel üretim ve Aydın'ın önemli tarımsal ürünleri hakkında bilgi verildi. Bölgesel ve yöresel ürünlerin yanı sıra ilçede önemli bir yere sahip olan incir üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. Toplantılarda üreticilere incirde doğru hasat, kurutma ve depolama yöntemleri aktarılırken, 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında da bilgilendirme yapıldı. İncirin yanı sıra zeytin ve kestane üretimi, pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri de toplantıların gündeminde yer aldı.

Üreticilere ayrıca B-Reçete Uygulaması hakkında bilgi verilirken, tarımsal üretim alanlarında ve çevresinde yangın riskini azaltmaya yönelik tedbirler konusunda da uyarılarda bulunuldu. Orman yangınlarının önlenmesi ve anız yakılmasının önüne geçilmesinin önemine dikkat çekildi.

Buluşmalarda üreticilerin talep, sorun ve önerileri de dinlenerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle sahada gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı

Türklere sataşan İsraillinin aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 2 kuzen hayatını kaybetti

2 kuzenin acı sonu! Feci şekilde can verdiler
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsimler bomba! Derbi sonrası 4 yıldıza hayatının şoku

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Tanju Özcan 2. kez hakim karşısında! Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak

Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak!

Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Oto sanayide görenler dönüp bir daha baktı