Nazilli'de Üreticilere İncir ve Zeytin Eğitimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Kahvederesi ve Aşağıyakacık mahallelerinde üreticilerle buluşma gerçekleştirildi. Toplantılarda özellikle incir, zeytin ve kestane üretimi ile doğru hasat, kurutma ve depolama yöntemleri ele alındı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen buluşmalarda üreticilere bitkisel üretim ve Aydın'ın önemli tarımsal ürünleri hakkında bilgi verildi. Bölgesel ve yöresel ürünlerin yanı sıra ilçede önemli bir yere sahip olan incir üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. Toplantılarda üreticilere incirde doğru hasat, kurutma ve depolama yöntemleri aktarılırken, 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında da bilgilendirme yapıldı. İncirin yanı sıra zeytin ve kestane üretimi, pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri de toplantıların gündeminde yer aldı.

Üreticilere ayrıca B-Reçete Uygulaması hakkında bilgi verilirken, tarımsal üretim alanlarında ve çevresinde yangın riskini azaltmaya yönelik tedbirler konusunda da uyarılarda bulunuldu. Orman yangınlarının önlenmesi ve anız yakılmasının önüne geçilmesinin önemine dikkat çekildi.

Buluşmalarda üreticilerin talep, sorun ve önerileri de dinlenerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle sahada gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı