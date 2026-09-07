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TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri Haber Videosunu İzle
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
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Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasının ardından TRT spikerinin sözleri dikkat çekti. Şampiyonluk coşkusunu canlı yayında, “Türkiye Avrupa şampiyonu, gurur duyuyoruz Atatürk'ün kızlarıyla. Ne demişti Atatürk; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.’” sözleriyle anlatan spikerin ifadeleri büyük beğeni aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından TRT yayınında da coşku zirveye ulaştı.

"GURUR DUYUYORUZ ATATÜRK'ÜN KIZLARIYLA"

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte TRT spikeri, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye Avrupa şampiyonu, gurur duyuyoruz Atatürk'ün kızlarıyla. Ne demişti Atatürk; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.’"

Spikerin şampiyonluk coşkusunu Atatürk'ün sözleriyle birleştirdiği anlatımı büyük beğeni aldı.

FİLENİN SULTANLARI ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşen Filenin Sultanları, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Türkiye, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

he he yaa her şeyide oraya bağlıyorsunuz yaaa yeter kardeşim yeter

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıylcergeny 4100ergeny:

Atatürk'ün neyi battı...

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıRevolver:

Atatürk alerjisi var, kimisinde, tedavisi yok

yanıt1
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Haber YorumlarıGokay Ergul:

İnşallah spikerin işine son verilmez

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMuhammed Sa:

He ataturkunuz ve kizlari cok modern

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıylcergeny 4100ergeny:

İş akdi fesih eder ve işten atarlar..

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