TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından TRT yayınında da coşku zirveye ulaştı.

"GURUR DUYUYORUZ ATATÜRK'ÜN KIZLARIYLA"

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte TRT spikeri, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye Avrupa şampiyonu, gurur duyuyoruz Atatürk'ün kızlarıyla. Ne demişti Atatürk; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.’"

Spikerin şampiyonluk coşkusunu Atatürk'ün sözleriyle birleştirdiği anlatımı büyük beğeni aldı.

FİLENİN SULTANLARI ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşen Filenin Sultanları, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Türkiye, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.