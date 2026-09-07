Kapılar kesilerek içeri girildi içerden kolilerce hap çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor. Ekipler, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı.

KAPI KİLİTLERİ KESİLEREK GİRİLDİ

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan olarak kullandığı tespit edilen dükkanın kapı kilitleri, polis ekiplerince kesilerek içeri girildi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, 97 koli içerisine gizlenmiş 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK 4 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, aralarında daha önceden hırsızlık ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.S., İ.A., H.S. ve K.K. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Zehir tacirlerinin bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı