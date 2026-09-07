İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma karşılaşmasına çevrildi.

Derbide ortaya konulan performanstan memnun kalmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı belirtildi.

4 OYUNCU BİRDEN KULÜBEYE

İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev verdiği Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi'yi Roma maçında kulübeye çekmeyi planladığı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın bu dört ismin yerine farklı tercihler yaparak sahaya çıkması bekleniyor.

SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR

Kartal'ın savunmadaki ilk değişikliği sağ bekte yapması planlanıyor. Beşiktaş derbisinde forma giyen Semedo'nun yerine Mert Müldür'ün Roma karşısında görev alması bekleniyor.

ORTA SAHAYA İSMAİL YÜKSEK

Bir diğer değişikliğin orta sahada gerçekleşmesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'in ilk 11'e dahil edilmesi planlanıyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio dönene kadar orta sahada yeni bir üçlünün görev yapması bekleniyor. Buna göre İsmail Yüksek 6 numarada, Kante ve Guendouzi ise merkez orta sahada oynayacak.

KANATTA KEREM YA DA NENE

Sol kanatta da değişiklik gündemde. Oğuz Aydın'ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Nene'den birinin ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Kartal'ın son kararını Roma maçı öncesindeki çalışmaların ardından vermesi bekleniyor.

MURIQI YEDEĞE, LUKAKU SAHAYA

Forvet hattında ise Vedat Muriqi'nin kulübeye çekilerek Lukaku'nun ilk 11'e alınması planlanıyor. Böylece İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Roma karşısında 4 değişiklik birden yapmış olacak.