Haberler

İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçı öncesi kadroda önemli değişikliklere hazırlanıyor. Kartal'ın Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi'yi kulübeye çekerek ilk 11'de 4 değişiklik yapmayı planladığı belirtildi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin ardından Roma maçı öncesi ilk 11'de Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi'yi kulübeye çekmeyi planlıyor.
  • Planlanan değişikliklerde sağ beke Mert Müldür, orta sahaya İsmail Yüksek, sol kanada Kerem Aktürkoğlu veya Nene, forvete ise Lukaku'nun alınması bekleniyor.

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma karşılaşmasına çevrildi.

Derbide ortaya konulan performanstan memnun kalmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı belirtildi.

4 OYUNCU BİRDEN KULÜBEYE

İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev verdiği Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi'yi Roma maçında kulübeye çekmeyi planladığı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın bu dört ismin yerine farklı tercihler yaparak sahaya çıkması bekleniyor.

SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR

Kartal'ın savunmadaki ilk değişikliği sağ bekte yapması planlanıyor. Beşiktaş derbisinde forma giyen Semedo'nun yerine Mert Müldür'ün Roma karşısında görev alması bekleniyor.

ORTA SAHAYA İSMAİL YÜKSEK

Bir diğer değişikliğin orta sahada gerçekleşmesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'in ilk 11'e dahil edilmesi planlanıyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio dönene kadar orta sahada yeni bir üçlünün görev yapması bekleniyor. Buna göre İsmail Yüksek 6 numarada, Kante ve Guendouzi ise merkez orta sahada oynayacak.

KANATTA KEREM YA DA NENE

Sol kanatta da değişiklik gündemde. Oğuz Aydın'ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Nene'den birinin ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Kartal'ın son kararını Roma maçı öncesindeki çalışmaların ardından vermesi bekleniyor.

MURIQI YEDEĞE, LUKAKU SAHAYA

Forvet hattında ise Vedat Muriqi'nin kulübeye çekilerek Lukaku'nun ilk 11'e alınması planlanıyor. Böylece İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Roma karşısında 4 değişiklik birden yapmış olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı

Türklere sataşan İsraillinin aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeres Osman:

İsmail kendini kovdurmaya çalışıyor anlaşılan, nene samedo varken talisca gitti , formsuz lukaku , kerem zaten nasıl futbol oynuyorsa . irfan Samet gibi büyüktakım futbolcusu değil .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 2 kuzen hayatını kaybetti

2 kuzenin acı sonu! Feci şekilde can verdiler
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Tanju Özcan 2. kez hakim karşısında! Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak

Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak!

15 yıllık aradan sonra Küçük Emrah sahneyi yarıda kesti! Annesinin elini öptü

15 yıl sonra dönen Küçük Emrah’tan olay hareket! Annesini görünce...
Geçemeyince hepsini kayda alıp polise gitti! Engelli vatandaşın ihbarı 55 araca ceza yağdırdı

Hastane önünde bunu yaptıklarına bin pişman oldular
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

Herkes albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı