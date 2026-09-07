Petrol için 120 dolar uyarısı! Türkiye'ye faturası ağır olabilir

Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz endişesi yeniden fiyatların ana belirleyicisi haline geldi. ABD ve İran'ın petrol tankerleri ile gemilere yönelik karşılıklı saldırılarının ardından, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın daha uzun süre aksayabileceği endişesi güçlendi.

BRENT 98 DOLARA DAYANDI

Günün ilk saatlerinde 96,80 dolar civarında bulunan Brent petrol, ilerleyen saatlerde yükselişini hızlandırarak 97-98 dolar bandına çıktı. Bloomberg HT'nin piyasa ekranında Brent petrol 97,81 dolar, WTI ise 93 dolar seviyesine ulaştı.

Petroldeki yükseliş yalnızca bugüne özgü değil. Brent geçen hafta yüzde 7,8, WTI ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞLER DİBE VURDU

Piyasaların asıl endişesi ise Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği. Kpler verilerine göre son 10 günde boğazdan günlük ortalama yalnızca 10 emtia gemisi geçti. Bu rakam mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geleneksel olarak bu güzergâhtan taşınması, bölgedeki her yeni askeri gelişmenin petrol fiyatlarında sert hareketlere yol açmasına neden oluyor.

ABD VE İRAN'DAN KARŞILIKLI SALDIRILAR

ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan güçlerinin cumartesi günü üç İran petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Tankerlerden birinin İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası yakınlarında hedef alındığı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ise Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerinin yanı sıra farklı bölgelerde üç ABD gemisini hedef aldığını duyurdu.

GOLDMAN SACHS'TAN 120 DOLAR UYARISI

Petrol piyasalarındaki yükselişin ardından dikkat çeken bir tahmin de Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Orta Doğu'da deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bölgeden petrol ihracatının normalleşmesi durumunda ise fiyatın 80 dolar seviyesine gerileyebileceği alternatif bir senaryoya dikkat çekti.

OPEC+ ÜRETİM POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEDİ

Petrol fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde toplanan OPEC+ ise ekim ayına ilişkin üretim politikasında değişikliğe gitmedi. Üretici ülkelerin bundan sonraki adımlarını belirlemeden önce yeni üretim kotaları üzerinde anlaşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE POMPAYA SERT YANSIDI

Petroldeki yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 3 Eylül'de LPG'ye 1,10 TL, 4 Eylül'den itibaren motorine 7,76 TL, benzine ise 2,47 TL zam yansıdı.

7 Eylül itibarıyla yeni bir zam veya indirim bulunmazken İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 76,92 TL, motorinin litresi 88,89 TL seviyesinde. Ankara'da motorin 90,02 TL, İzmir'de ise 90,29 TL seviyesine ulaştı.

Kaynak: Haberler.com