SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/ Ypg arasında varılan mutabakat kapsamında silah teslimatı süreci başladı. 3-4 Eylül 2026 tarihlerinde başlayan teslimatlar kapsamında örgütün elindeki çok sayıda silah ve askeri aracın Suriye ordusuna devredildiği belirtildi.

AYN EL-ARAB'DA 1.170 TÜFEK TESLİM EDİLDİ

Ayn el-Arab'da (Kobani) 1170 Kalaşnikof tipi tüfeğin Suriye ordusuna teslim edildiği bildirildi. Teslim edilen askeri ekipman arasında tank, top ve zırhlı araçların da bulunduğu kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre şimdiye kadar devredilen tank sayısının 30'a, zırhlı araç sayısının ise 50'nin üzerine çıktığı belirtildi. ABD tarafından örgüte sağlanan yaklaşık 80 Humvee tipi aracın da Suriye ordusunun envanterine geçtiği ifade edildi.

SİLAHLARIN KAYNAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığından bir kaynak, SDG/YPG'nin elindeki askeri envanterin yalnızca ABD tarafından sağlanan ekipmanlardan oluşmadığını belirtti. Örgütün DEAŞ'tan ve devrik Esad rejiminden elde ettiği silahların da envanter içerisinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

"TÜM SİLAHLARIN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR"

Suriyeli uzman Abdurrahman Dede, henüz kapsamlı bir teslim envanterinin yayımlanmadığını belirterek şimdiye kadar devredilen ekipmanların yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olduğunu öne sürdü.

Dede, teslim edilenler arasında tanklar, BTR tipi zırhlı personel taşıyıcıları, Humvee'ler, kundak motorlu toplar, askeri kamyonlar, havan ve sahra topları, ağır makineli tüfekler, uçaksavarlar, mühimmat ve yedek parçaların bulunduğunu söyledi.

Rakka ve Deyrizor operasyonlarında SDG/YPG'den ele geçirilen silah ve mühimmatın değerinin 500 milyon doları aştığını belirten Dede, örgütün elindeki tüm silahların teslim edilmesi halinde toplam değerin 1 milyar dolar civarına çıkabileceğini ifade etti.

GİZLİ SİLAH DEPOLARI İDDİASI

Dede, SDG içerisindeki bazı grupların sürece karşı çıktığını savunarak dağlık bölgeler ile Irak ve Türkiye sınırlarında gizli silah depolarının bulunduğunu öne sürdü.

Kamışlı ve Ayn el-Arab dahil örgütün kontrolündeki bölgelerde bulunan silahlara ilişkin kesin bir envanterin henüz sunulmadığını belirten Dede, bu nedenle teslim edilecek toplam silah miktarı konusunda kesin bir rakam vermenin mümkün olmadığını söyledi.

"TESLİMAT AYLARCA, HATTA YILLARCA SÜREBİLİR"

SDG bileşenlerinden Suvvar Rakka Grubu Komutanı Ebu İsa da silahların tamamının kısa sürede teslim edilmesini beklemediğini belirtti. Ebu İsa, örgüt içerisinde sürece karşı çıkan farklı grupların bulunduğunu savunarak, silah ve mühimmat teslimatının aylarca, hatta yıllarca sürebileceğini söyledi. Bazı grupların yeni bir silahlı yapı oluşturma ihtimalinin bulunduğunu da öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com