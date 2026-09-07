Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler

Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye ile İtalya, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan ve karar setine uzanan mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak kupayı bir kez daha kaldırdı. Türkiye'nin İtalya karşısındaki tarihi zaferi Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinde de geniş yer buldu.

CORRIERE DELLO SPORT: İTALYA TIE-BREAK'TE TESLİM OLDU

İtalyan Corriere dello Sport, finali “İtalya tie-break'te teslim oldu, Türkiye Avrupa Şampiyonu oldu” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde finalin son derece çekişmeli geçtiği belirtilirken, Vargas önderliğindeki Türkiye'nin üçüncü sette aldığı 25-12'lik ağır yenilginin ardından toparlanarak maçı karar setinde kazanmasına dikkat çekildi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yaklaşık 17 bin taraftarın oluşturduğu atmosfer de haberde öne çıkarıldı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ÜÇLÜ ZAFER HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

La Gazzetta dello Sport ise İtalya'nın yenilgisini, “İtalyan voleybol takımı için üçlü zafer hayali suya düştü: İtalya, Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye mağlup oldu” ifadeleriyle aktardı. Gazete, Türkiye'nin üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını vurgularken, İtalya'nın maç içerisinde yakaladığı fırsatları değerlendiremediğini yazdı.

L'EQUIPE: TÜRKİYE BİR AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU DAHA KAZANDI

Fransız L'Equipe, Filenin Sultanları'nın zaferini “Türkiye, İtalya'yı yenerek bir Avrupa şampiyonluğu daha kazandı” başlığıyla verdi. Haberde Türkiye'nin nefes kesen finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ettiği ve 2023'te kazandığı Avrupa şampiyonluğu unvanını kendi evinde koruduğu belirtildi.

MOZZART SPORT: YENİDEN ALTIN ÇAĞLARINI YAŞIYORLAR

Sırbistan merkezli Mozzart Sport ise Türkiye'nin başarısı için “Türk voleybolcular yeniden altın çağlarını yaşıyor” ifadesini kullandı. Haberde İstanbul'da oynanan finalin son ana kadar büyük çekişmeye sahne olduğu belirtilirken, Türkiye'nin ev sahibi seyircisinin önünde İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğu unvanını koruduğuna dikkat çekildi.

SPORTSKI ZURNAL VARGAS'I ÖNE ÇIKARDI

Sportski Zurnal da “Türk voleybol takımı Avrupa şampiyonluğu unvanını korudu” başlığını kullandı. Haberde Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ettiği belirtilirken, Melissa Vargas'ın 28 sayıyla Türkiye'nin en etkili oyuncusu olduğu, Zehra Güneş'in ise 12 sayı kaydettiği aktarıldı.

O JOGO: TÜRKİYE GERİDEN GELEREK KAZANDI

Portekiz gazetesi O Jogo ise Filenin Sultanları'nın geri dönüşüne dikkat çekti. Gazete, “Türkiye, İtalya'yı geriden gelerek mağlup etti ve üst üste ikinci kez CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu oldu” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİ YİNE TÜRKİYE'NİN

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşen Filenin Sultanları, dördüncü seti kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı. Türkiye, son seti 15-10, karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.