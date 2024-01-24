Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'ndan 'Dünden Bugüne' konseri

Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun Narlıdere Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'Dünden Bugüne' konseri, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun Narlıdere Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'Dünden Bugüne' konseri sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Tamamı amatör ses ve saz sanatçılarından oluşan koro, Şef Ahmet Yarlıgaş yönetiminde Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserde Hicaz ve Hüzzam makamındaki eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek'in de izlediği konserde, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden hukukçu, tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Bilge Umar da unutulmadı. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere'nin kültür-sanat hayatındaki yerine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz günlerde Narlıdere Huzurevi'nde kıymetli büyüklerimizi dinlemiştik. İlçemizde çok güzel sanat korolarımız var, çok iyi müzik icrası var. Narlıdereliler bu konuda çok şanslı. Sanat insanları birbirine bağlayan en kısa yoldur. Toplum sanatla yücelir" dedi.

"KOROMUZU TEBRİK EDİYORUZ"

Konser nedeniyle Şef Ahmet Yarlıgaş ve koro ekibine teşekkür eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Gururla söyleyebiliriz ki Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'miz kültürel etkinlerin merkezi haline geldi. Bunu büyüterek ve geliştirerek daha iyi yerlere getireceğiz. Kent Konseyimiz ile de her zaman çok iyi ilişkiler içindeyiz. Kendilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemize, Cumhuriyetimize hizmet etmiş büyüklerimizi sanat sahnesinde görmek bizlere büyük keyif veriyor. Hayat verdikleri eserlerle öz kültürümüzü bizlere aktaran ve sanatın gücüyle toplumsal hayata daha etkin katılan koro üyelerimizi gönülden tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek ise korolarının Ayna Kültür ve Sanat Derneği'nin Kurucu Başkanı Yasemin Yarlıgaş'ın destekleriyle kurulduğunu hatırlatarak, "Birçok ilçede konser veren koromuza emek veren herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.