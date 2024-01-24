Üye Girişi
Haberler

Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'ndan 'Dünden Bugüne' konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun Narlıdere Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'Dünden Bugüne' konseri sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun Narlıdere Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'Dünden Bugüne' konseri, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun Narlıdere Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'Dünden Bugüne' konseri sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Tamamı amatör ses ve saz sanatçılarından oluşan koro, Şef Ahmet Yarlıgaş yönetiminde Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserde Hicaz ve Hüzzam makamındaki eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek'in de izlediği konserde, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden hukukçu, tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Bilge Umar da unutulmadı. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere'nin kültür-sanat hayatındaki yerine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz günlerde Narlıdere Huzurevi'nde kıymetli büyüklerimizi dinlemiştik. İlçemizde çok güzel sanat korolarımız var, çok iyi müzik icrası var. Narlıdereliler bu konuda çok şanslı. Sanat insanları birbirine bağlayan en kısa yoldur. Toplum sanatla yücelir" dedi.

"KOROMUZU TEBRİK EDİYORUZ"

Konser nedeniyle Şef Ahmet Yarlıgaş ve koro ekibine teşekkür eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Gururla söyleyebiliriz ki Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'miz kültürel etkinlerin merkezi haline geldi. Bunu büyüterek ve geliştirerek daha iyi yerlere getireceğiz. Kent Konseyimiz ile de her zaman çok iyi ilişkiler içindeyiz. Kendilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemize, Cumhuriyetimize hizmet etmiş büyüklerimizi sanat sahnesinde görmek bizlere büyük keyif veriyor. Hayat verdikleri eserlerle öz kültürümüzü bizlere aktaran ve sanatın gücüyle toplumsal hayata daha etkin katılan koro üyelerimizi gönülden tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek ise korolarının Ayna Kültür ve Sanat Derneği'nin Kurucu Başkanı Yasemin Yarlıgaş'ın destekleriyle kurulduğunu hatırlatarak, "Birçok ilçede konser veren koromuza emek veren herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kent Konseyi Ali Engin Narlıdere Sanat Kültür Etkinlik Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title