Narlıdere'de Ukrayna-Türkiye dostluğunu pekiştirecek park açıldı

Türkoloji'nin önde gelen isimlerinden Ord. Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını taşıyan park, Narlıdere'de açıldı. Ukrayna protokolünün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen parkın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını söyleyen Başkan Ali Engin, "Parkımız iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek" dedi. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da "Bugün Ukrayna- Türkiye ilişki tarihine altın harflerle yazılacak" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, hayatını Türkoloji'ye adayan ve günümüz bilim insanlarına referans olan Ord. Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını verdiği parkı, Altıevler Mahallesi Meyveli Sokak'ta törenle açtı. Bin 310 metrekare yeşil alanıyla yeşil kent dokusuna katkı sağlayacak parkın açılışına Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Chernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk, İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek, Ukrayna Konsolosluğu Danışmanı Uğur Semih Akdemir, ilçe protokolü, meclis üyeleri, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"DOSTLUĞUMUZU PEKİŞTİRECEK"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin UNESCO'nun dünyanın önde gelen isimleri listesinde yer aldığını ifade ederek, "Türkoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tarihimizde büyük iz bırakan Ahatanhel Krımski'nin adını Narlıdere'mizde yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımızın, Ukrayna olan güçlü ilişkilerimizin daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyoruz. Ahatanhel Krımski, yaptığı bilimsel çalışmalarla iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran isimlerin başında geliyor. Narlıdere Belediyesi olarak toplumumda iz bırakan önemli şahsiyetlerin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile savaşların olmadığı, barış dolu bir dünya diliyoruz. Dostluğumuzun pekiştiği parkımız, çocuklarımızın neşe içinde birlikte oynadığı, ailelerin huzurla vakit geçtiği bir yer olarak halkımıza hizmet verecek" dedi. Kent halkını daha çok yeşil alanla buluşturmak için büyük bir çaba harcadıklarını da kaydeden Başkan Engin, "Sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir Narlıdere için yeşil alanlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Parkımız Narlıdere'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

"ALTIN HARFLERLE YAZILACAK"

Açılış töreninde söz alan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, çok mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "2 senedir bugünü bekliyorduk. Bugün Ukrayna-Türkiye ilişki tarihine altın harflerle yazılacak. Biliyorsunuz ki ülkemizde savaş devam ediyor. Yaşadığımız bu günlerde hayatımızı güzelleştiren bir ana tanıklık ediyoruz. İnanıyoruz ki bir sonraki buluşmamız İzmir'de Ukrayna Fahri Konsolosluğunun açılması olacak. Emek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"19 ARALIK UKRAYNA-İZMİR GÜNÜ OLSUN"

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise, "Bugün İzmir'de bir Ukrayna günü yaşandı. Hep yaptığımız kardeşlik anlaşması hem de parkın açılışı bizim için çok önemli. 19 Aralık tarihini hep hatırlayalım. Bugün, İzmir-Ukrayna Günü olsun. Seneye tekrar burada buluşmayı diliyorum. İnanıyorum ki ihtiyacımız olduğu her an burada toplanacağız" açıklamasında bulundu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ukrayna halkı için çok önemli bir parkın açıldığını söyleyen Chernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk da, "Bugün ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de bir kardeşlik anlaşması imzaladık. Yaptığımız kardeşlik anlaşmalarına ve bu parkın açılışına emek veren tüm diplomatlara ve yetkililere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra İzmir halkı, Ukrayna kültürü ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olacak" dedi. İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek ise, Ukraynalıların kendilerini evinde hissedeceği bir alana kavuştuğunu ifade etti.

AHATANHEL KRIMSKİ KİMDİR?

Türkoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve UNESCO'nun dünyanın önde gelen isimleri listesinde yer alan Ahatanhel Krımski, 15 Ocak 1871'de Ukrayna'da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Birinci lisans eğitimini Moskova'da Doğu Dilleri Enstitüsü'nde yapan Krımski, ikinci lisans eğitimini Moskova Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi'nde yapmıştır. Dünya ve Doğu Kültürü araştırmacısı olan Arapça, Farsça, Türkçe ve İslam tarihi dersleri veren Krımski, Ukrayna Bilimler Akademisi'nin de kurucuları arasında yer almıştır. 1918-1941 yıllarında Kiev Üniversitesi'nde görev yapan Krımski, 25 Ocak 1942'de Kazakistan'ın Kostanay şehrinde vefat etmiştir.