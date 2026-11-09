Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın adalet yürüyüşü 52'nci gününde

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Haber : Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Diyarbakır'da 2024 yılında öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin yeniden yargılama talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşün 52'nci gününde Aksaray'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Güran, dosyanın yeniden ele alınmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin yeniden yargılama talebiyle 19 Eylül'de mezarı başından başlattığı Ankara yürüyüşünü sürdürüyor. Yaklaşık 1.100 kilometrelik güzergahı yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaşmayı hedefleyen Güran, yürüyüşünün 52'nci gününü geride bıraktı. Önünde 15-20 günlük yol kaldığını belirten Güran, yol boyunca çok sayıda vatandaşın kendisine destek verdiğini söyledi.

"NARİN'İN HAKİKATLERİ KONUŞULSAYDI BU DOSYA BU HALE GELMEYECEKTİ"

Soruşturma ve yargılama sürecinde kızının ölümüne ilişkin soruların yeterince yanıtlanmadığını öne süren Arif Güran, şunları söyledi:

"Eğer bugün Narin'in hakikatleri konuşulsaydı bu dosya bu hale gelmeyecekti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar yüzünden hiçbir zaman Narin'e ne olduğu, onu kimin öldürdüğü ve nerede katledildiği sorularına odaklanılmadı."

Dosyadaki bazı delillerin yeterince araştırılmadığını iddia eden Güran, Narin'in üzerindeki PSA bulgularının ve elinde bulunduğunu söylediği iki köklü kılın incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Bir baba olarak tek isteğinin adil yargılama olduğunu belirten Arif Güran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şöyle konuştu:

"Bu ülkenin bir Cumhurbaşkanı var ve o benim de Cumhurbaşkanım. Diyarbakır'dan, kızımın mezarının bulunduğu yerden ayrılarak Ankara'ya, Beştepe'ye kadar bir adalet yürüyüşü başlattım. Cumhurbaşkanımızın Narin'in dosyasına sahip çıkacağına ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacağına inanıyorum."

Ulusal kanallar aracılığıyla sesini duyuramadığını belirten Güran, "Bana halk destek veriyor, yerel kanallar destek veriyor ama malesef ulusal kanallar benim sesimi duyurmuyor. 52 günde sadece Osmaniye'de ANKA Haber Ajansı bana destek vererek sesimi duyurmama yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"NARİN'İN HAKİKATİNİ YERDE BIRAKTINIZ"

Köydeki bazı kameraların kayıt almadığının söylendiğini belirten Güran, köyü gördüğünü ifade ettiği iki MOBESE kamerasının da Narin'in kaybolduğu gün saat 12.00 ile 17.00 arasında arızalı olduğunun kendilerine bildirildiğini öne sürdü.

Yargıtay'ın dosyayı yedi gün içinde inceleyerek karara bağladığını belirten Güran, "Sizler bize kötülük yapmadınız, kötülüğü Narin'e yaptınız. Narin'in hakikatini yerde bıraktınız. Bunun amacı ne, sebebi nedir?" dedi.

"BEN BİLE OLSAM ADİL YARGILAMA YAPILSIN"

Yürüyüşünü sürdürmekte kararlı olduğunu söyleyen Güran, adil yargılamanın herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, "Kim olursa olsun, ben bile olsam adil bir yargılama yapılsın. Gerçek hukukçuların elinde, gerçekten adil bir yargılama gerçekleştiğinde Narin'in katili ortaya çıkacaktır. İnşallah kızımın kanı ve hakkı yerde kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA