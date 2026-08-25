İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: Kundaklama ve Kurşunlama Şüphelilerine Gözaltı

(İSTANBUL) - İstanbul'da iki kundaklama ve bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi yakalanırken yapılan aramalarda bir AK-47 tüfek, Uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmada, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, suç örgütü adına hareket eden kişilerin İstanbul'un farklı ilçelerinde iş yerlerini hedef alan eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde örgütün 18 Ağustos 2026'da Bayrampaşa'da bulunan "Melike Beauty" isimli güzellik merkezini kundakladığı, 19 Ağustos'ta Pendik'teki "7-24 Galeri" isimli iş yerini ateşe verdiği, 20 Ağustos'ta ise yine Bayrampaşa'da bulunan "Andaç Emlak" isimli iş yerine silahlı saldırı düzenlediği belirlendi.

Söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen Ozan Allahkulu, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonu üzerinde yapılan incelemesinde Allahkulu'nun Fatih ilçesindeki metruk bir binada AK-47 marka uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Bunun üzerine ekipler, fotoğrafların çekildiği adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda metruk binada saklandığı belirlenen Mustafa Çiçek isimli şüpheli yakalandı. Binada yapılan aramalarda bir adet AK-47 marka uzun namlulu tam otomatik silah, bir adet Uzi marka otomatik tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: ANKA