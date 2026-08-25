Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay! Anında uyarı yapıldı

Kocaelispor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Amedspor'u 2-0 mağlup etti. Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçen ev sahibi ekip 3 puana uzanırken, tribünlerde ölçülen 90 desibellik ses seviyesi karşılaşmanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

BERKAN KUTLU PERDEYİ AÇTI

Kocaelispor, karşılaşmanın 16. dakikasında öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Berkan Kutlu, yaptığı etkili vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede Gonçalo Sousa ise boş kaleye yakaladığı önemli fırsattan yararlanamadı. Kocaelispor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

TRİBÜNLERDE 90 DESİBEL ÖLÇÜLDÜ

Karşılaşmada Kocaelispor taraftarlarının oluşturduğu atmosfer de dikkat çekti. Kulübün yaptığı bilgilendirmeye göre tribünlerdeki ses seviyesi 90 desibele kadar ulaştı. Kulüp, bu seviyedeki sese yaklaşık 30 dakika boyunca maruz kalmanın geçici işitme kaybına yol açabileceği konusunda da taraftarları uyardı.