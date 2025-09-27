Mutlu Evliliğin Sırları: Genç Çiftlere Büyüklerden Tavsiyeler

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen "Nesilden Nesile Mutlu Evliliğin Sırları" programında genç çiftlere nasihatlerde bulunan 63 yıllık evli Ahmet Çuhacı (85); "Kavga edin ama küsmeyin, küserseniz hayat biter" dedi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Nesilden nesile mutlu evliliğin sırları" programında devletin yeni evlenecek çiftlere sunduğu kredi desteğinden faydalanan yeni evlenecek çiftler, evlilikte 50 yılını dolduran büyükler ile bir araya geldi. Düzenlenen program kapsamında 63 yıllık evlilikleriyle örnek olan Ahmet-Anakız Çuhacı çifti ile 58 yıllık evli Erdal-Gül Şahin çifti, gençlere 'sevgi, sabır ve saygının' evliliğin temeli olduğunu anlattı. Mutlu evliliğin sırlarını anlatan büyüklerin nasihatlerini dinleyen gençler ise tavsiyeleri kendi hayatlarında uygulayacaklarını söyledi. Samimi bir atmosferde geçen söyleşide yarım asrı dolduran çiftlerin anlattığı hatıraları zaman zaman gençleri gülümsetirken, 'Aile Yılı' kapsamında ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğu vurgulandı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu; "Aile, milletimizin en köklü ve en sağlam değeridir. Hepimiz biliyoruz ki, güçlü bir toplum güçlü ailelerden doğar. Burada iki güzelliği aynı anda yaşıyoruz. Bir tarafta evlilik yolculuğuna yeni adım atan, devletimizin sağladığı desteklerle yuva kuran genç çiftlerimiz, diğer tarafta yarım asrı aşkın bir süre boyunca aynı yastığa baş koyarak sabırla, fedakarlıkla, muhabbetle örülmüş bir ömür süren kıymetli büyüklerimiz. Uzun süren evlilikler, yalnızca iki insanın hayat yolculuğunu paylaşması değil, aynı zamanda nesillerin yetişmesi, değerlerin aktarılması ve toplumun köklerinin sağlamlaşması demektir. Biz biliyoruz ki güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devletin temelini oluşturur" dedi.

"Kavga edin ama küsmeyin"

Programın en dikkat çeken anı ise 63 yıldır evli olan Ahmet (85) ve Anakız (81) Çuhacı çifti ile 58 yıllık birliktelikleriyle Erdal (84) ve Gül (75) Şahin çiftinin gençlere nasihatleri oldu. 63 yıllık evlilik hayatlarında zor günlerin de olduğunu ifade eden 85 yaşındaki Ahmet Çuhacı, gençlere tavsiyelerde bulundu. Evlilikte kavganın da kahve gibi gerekli olduğunu ancak küsülmemesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Amca; "Evlilik içerisinde zorluklarla da karşılaştık ama o zorlukları ailem ile birlikte aştık. İyi günlerimiz de kötü günlerimiz de oldu. Benim tavsiyem gençlere şu. Erkeklere söylüyorum, bir defa askerliği yapmadan evlenmeyin. Biz çocuktuk evlendiğimizde. Kavga da ettik gürültü de ettik ama sonunda mutluluğa erdik. Sabrettik yani. Kavga ettik ama küsmedik. Küsmeyeceksiniz. Eşlerin kavga etmesi bir kahve gibi gerekli insana. Onun için küsmek yok. Muhakkak her gün bir olmaz. O kötü günleri unutacaksın, iyi günleri tutacaksın. Küsmeyeceksiniz, küsersen o zaman hayat biter" şeklinde konuştu.

"Evlilikte saygı en önemlisi"

Yeni evlenecek çiftlerin soruları ile devam eden programın sonunda gerçekleştirilen pasta kesim törenine etkinliğe katılan genç çiftler adına nikah tarihi en yakın olan Kardelen Bayram (26) ile Muhammet Burak Yüksel (25) çifti davet edildi. Sahnede büyükleri ile pasta kesen genç çift, programın kendilerine çok şey kattığını ifade etti. Büyüklerinin nasihatlerini hayatlarında uygulamaya çalışacaklarını ifade eden Kardelen Bayram; "Böyle bir programda bulunduğumuz için mutluyuz. En yakın nikah tarihi bizim olduğu için bizi pasta kesimine davet ettiler. Çok sevindik. Büyüklerimizden de güzel nasihatler dinledik. Çok uzun zamandır evliler. Onların tavsiyelerini uygulamak istiyoruz, tabii ki. Teşekkür ediyoruz herkese. Evlilikte saygı en önemlisi tabi. Aşk sevgi bir yana ama saygı olduktan sonra bir şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. Burada öğrendiğimiz bilgileri, büyüklerimizden dinlediğimiz nasihatleri de hayatımızda uygulamaya çalışacağız" dedi.

Mutlu bir evliliğin sırrının saygıdan geçtiğinin farkında olduklarını belirten Muhammet Burak Yüksel ise "Programda söylendiği gibi karşılıklı saygı ve sevgi. Ben mutlu bir evliliğin sırrı bu" şeklinde konuştu.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa çiftlerin yanı sıra Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı. - AYDIN