MÜSİAD Antalya, Kadın Gücünü ve Aile Değerlerini Vurguladı

MÜSİAD Antalya Şubesi, kadın üyeleri, üye eşleri ve Antalya'nın önde gelen iş kadınlarının katılımıyla düzenlenen buluşmada, aile değerleri, kadın gücü ve sosyal farkındalık konularına dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, Din Eğitimi Uzmanı, Sosyolog-Yazar Asiye Aykut tarafından "Popüler Kültür Endüstrisine Karşı Güvenli Liman: Aile" başlıklı seminer gerçekleştirildi. Aynı zamanda Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay ile down sendromlu bireylerin de katılımı ile farkındalık çalışmaları ön plana çıktı.

Başkan Yusuf Akgül: "Kadın faaliyetleri toplumsal kalkınmanın temelidir"

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki yerini güçlendiren her adımın, sadece kadınlara değil, tüm topluma kazanç sağladığını vurguladı. Başkan Akgül, "Kadınlarımızın üretime katılımı, sosyal sorumluluk projelerindeki öncülüğü ve aile yapısını korumadaki bilinçli yaklaşımları, toplumsal gelişimin temel dinamiklerinden biridir. MÜSİAD Antalya olarak kadın üyelerimizin öncülüğünde yürütülen faaliyetleri, yalnızca derneğimiz içinde değil, şehrimizde de kalıcı ve yaygın etki oluşturacak şekilde planlıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bu vizyonun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Ailenin koruyucu rolüne akademik bir bakış

Seminer sunumunda Asiye Aykut, popüler kültürün dijital çağda çocuklar üzerindeki etkisini derinlemesine analiz etti. Aile yapısının dijital mecralardan gelen kültürel erozyona karşı nasıl direnç gösterebileceğini bilimsel verilerle ortaya koydu. "Çocuklarımızı teknolojiden izole etmek yerine, sağlam bir aile yapısıyla içerden güçlendirmeliyiz," diyen Aykut, ebeveynlere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Özel bireyler için üreten eller konuşuldu

Etkinliğe katılan Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, engelli bireylerin topluma kazandırılması, üretime dahil edilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması amacıyla hayata geçirdikleri projeleri katılımcılarla paylaştı. Dernek çatısı altında yürütülen "Üreten Eller Atölyesi" projesinin detaylarını aktaran Gülcan Ay, özel bireylerin el emeğiyle ortaya koyduğu ürünlerin sadece ekonomik bir katkı değil; aynı zamanda psikolojik ve sosyal açıdan da güçlendirici bir etki sağladığını vurguladı. Down sendromlu bireyler tarafından el emeğiyle üretilen ürünler katılımcılara hediye edilirken, bu uygulama özel bireylerin üretime katılımı ve istihdamına imkan sağlayan örnek bir model olarak öne çıktı.

Kadın gücüyle topluma değer katan projeler

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Antalya yönetim kurulu üyesi Büşra Demirtaş, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeleri paylaştı. Demirtaş, "Şube olarak 2025 yılı itibarıyla kadın faaliyetleri kapsamında; Manevi Bahara Hazırlık semineri ile ruhsal ve fiziksel sağlığa yönelik farkındalık çalışmaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşmasıyla kadın emeği ve dayanışmasının vurgulanması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında iki hastanenin çocuk onkoloji servislerine yönelik medikal destek ve kutlama etkinlikleri gibi birçok faaliyeti başarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

Yeni sosyal sorumluluk projeleri yolda

Buluşma kapsamında katılımcıların destekleri ile başlatılan yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında koruma altındaki çocuklarla karne haftasında özel bir kutlama etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Bu etkinlikle çocuklara sadece bir gün değil, hayatlarında iz bırakacak bir anı hediye edilmesi hedefleniyor.

"Toplumun her kesimine dokunan çok yönlü bir yaklaşım"

Büşra Demirtaş programın kapanış konuşmasında "MÜSİAD Antalya Şubesi, attığı her adımda kadınların üretim gücünü ve aile yapısının toplumsal rolünü önceleyen bir vizyonla hareket ediyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz bu etkinlik, kadınların dayanışma gücünü görünür kılarken, özel bireylerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyen örnek bir model sunuyor" cümlelerini kullandı. - ANTALYA