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MÜSİAD Antalya'da Ramazan Öncesi Sağlıklı Beslenme ve Ruh Sağlığı Etkinliği Düzenlendi

MÜSİAD Antalya'da Ramazan Öncesi Sağlıklı Beslenme ve Ruh Sağlığı Etkinliği Düzenlendi
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MÜSİAD Antalya Şubesi, Ramazan ayı öncesinde 'Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme' ve 'Ramazan Ayının Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi' başlıklı etkinlikler düzenledi. Diyetisyen ve psikologların katıldığı programda katılımcılar bilgilendirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi'nce, Ramazan ayı öncesinde düzenlenen etkinlikte orucun beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri aktarıldı.

Dernek binasında gerçekleştirilen programda "Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme" ve "Ramazan Ayının Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi" başlıklı sunumlar yapıldı.

Kadın üyeleri, üye eşleri ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren etkinliğin ilk oturumunda Diyetisyen Kübra Kara, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, beslenme düzenindeki değişimler, dengeli beslenme prensipleri ve oruç sürecinin sağlıkla nasıl sürdürülebileceği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İkinci oturumda ise Psikolog Çiğdem Artan, Ramazan ayının ruh sağlığına etkilerini anlattı. Maneviyat ve psikoloji ilişkisi, orucun bireyin iradesi ve özgürlüğü üzerindeki etkileri gibi konulara değinen Artan, bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguları katılımcılarla paylaştı. Ramazan öncesi gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, katılımcılara orucun beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde aktarıldı. Katılımcılardan yoğun ilgi gören program, konuşmacılara hediye takdimi ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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