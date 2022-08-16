Muş yerel haberi... 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı

Muş haberine göre Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

Malazgirt'te şanlı zaferin 951. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar noktalandı. Binlerce kişinin katılım sağlayacağı 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda çadırlar, hipodrom, peyzaj, merasim ve hitabet alanı, helikopter pisti, yürüyüş yolu, okçuluk ve cirit alanları, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, dinlenme alanı, güreş sahası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve davetlilerin Cuma namazını kılacağı namazgah hazır hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, 26 Ağustos etkinlikleri için hazırlıkları bitirdiklerini söyledi. Bütün çalışmaları Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve ilçe kaymakamıyla birlikte bitirdiklerini kaydeden Altın, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki ilçemize geldi ve son çalışmaları inceledi. Bu sene Malazgirt'in bugüne kadar hiç görmemiş olduğu kutlamaları yapacağız. Nasip olursa 23 Ağustos'ta açılışı, 26 Ağustos'ta da tekrar kapanışı Malazgirt'te yapacağız. Geçen yıllarda yapmış olduğumuz kutlamalarda 2 at yarışı yapılırken, bu sene 23-24-25 Ağustos'ta 6 at yarışı yapacağız. Bununla birlikte 6 konserimiz olacak. Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın da gösterileri olacak, trap atışlarımız olacak ve yöresel yarışlar yapılacak. Konserlerimiz şehir merkezinde yapılacak. Buradaki amaç Malazgirt esnafına ticari anlamda fayda sağlamaktır. Bu sene en iyi kutlamaları yapacağız" dedi.

Kutlamalar için ilçede bir heyecan oluştuğunu anlatan Altın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediye olarak gönüllü olan vatandaşlarımızla etkinlikleri Malazgirt merkezinde 18 Ağustos'ta başlatacağız. Bütün Malazgirt, heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyor, 26 Ağustos'u bekliyor. Sadece Malazgirt halkını değil, bize komşu olan bütün il ve ilçe ile tüm Türkiye'deki Malazgirt'i sevenleri, Malazgirt tarihini sevenleri, Sultan Alparslan'a bir aidiyet duygusu hisseden herkesi Malazgirt'e davet ediyorum." - MUŞ