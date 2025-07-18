Muş'un Bulanık İlçesine Yeni Müftü Atandı

Muş'un Bulanık ilçesine atanan müftü İbrahim Yaman, görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son kararnamesiyle Batman'ın Sason İlçe Müftüsü olarak görev yapan İbrahim Yaman, Muş'un en büyük ilçesi olan Bulanık'a İlçe Müftüsü olarak atandı. Müftü Yaman, Bulanık İlçe Müftülüğü'ndeki görevine resmen başladı. Göreve başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Müftü Yaman, "Bulanık, hem nüfus hem de coğrafi yapı açısından Muş'un en büyük ilçesi. Böyle kadim bir yerde görev yapacak olmak benim için büyük bir onur ve sorumluluk. Din hizmetlerinin en güzel şekilde yürütülmesi, vatandaşlarımızla güçlü bağların kurulması için gayretle çalışacağız. Tüm Bulanık halkına selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Yeni görevine başlaması dolayısıyla gazeteciler, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Müftü Yaman, nazik ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti. - MUŞ