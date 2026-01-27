Haberler

Muş Çocuk Evleri Sitesi'nden çocuklara yarıyıl tatilinde kayak keyfi

Güncelleme:
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yarıyıl tatilini Güzeldağ Kayak Merkezi'nde eğlenceli etkinliklerle değerlendirdi. Etkinlik, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve güzel tatil hatıraları biriktirmeleri amacıyla düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Muş Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yarıyıl tatilini verimli geçirmek amacıyla Güzeldağ Kayak Merkezi'ne götürüldü.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için yarıyıl tatiline özel moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda çocuklar, Muş'un önemli kış turizm noktalarından biri olan Güzeldağ Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Kar manzarası eşliğinde gerçekleştirilen gezide çocuklar kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Görevli personelin refakat ettiği etkinlikte çocukların hem sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hem de unutamayacakları bir tatil hatırası biriktirmeleri amaçlandı. Kayak merkezini ilk kez gören bazı çocukların yaşadığı heyecan ise yüzlerine yansıdı.

Günün sonunda mutlu ve güzel hatıralarla etkinliği tamamlayan çocuklar, kendileri için düzenlenen gezi dolayısıyla teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise, çocukların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti. Müdür Kırtay, bu tür etkinliklerin çocukların özgüven kazanmasına, sosyal becerilerinin gelişmesine ve psikolojik iyi oluşlarına olumlu katkılar sunduğunu ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
