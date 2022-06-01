Muş'ta yıl sonu sergisi - Haberler

Muş'ta yıl sonu sergisi

MUŞ - Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen yılsonu sergisi, halk oyunları gösterisi ve kurdele kesimi ile başladı. Kursiyerler tarafından düzenlenen stantlarda el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver kıvanç, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan hayat boyu öğrenme etkinlikleri haftasının bu yılda açılışını yaptıklarını söyledi. Bu yılki temanın 'Hayat Boyu Öğrenme' olduğunu anlatan Kıvanç, "Burada kültürümüzün sonraki kuşaklara aktarılmasında sanatın zanaatla buluştuğu, kültürün zanaata ve sanata dönüştürüldüğü çalışmalar sergileniyor. Bu yıl yapılan çalışmaların artık hasat mevsimindeyiz. İl genelinde eş zamanlı olarak açılışlar yapıldı. Buraya biz bacasız fabrika diyebiliriz. Burada kursiyerler ve usta öğreticiler emeklerinin karşılığını rahat bir şekilde alabiliyorlar. Döner sermayeleri var. Bunları satışa sunabiliyorlar. Yaklaşık 400 civarında usta öreticimiz görev yapıyor. Bu açıdan 400 aileye ekonomik anlamda bir istihdam sağlanıyor. Halkımızın duyduğu bütün alanlarda kurslarımızı açabiliyoruz" dedi.

Sergiye; kamu kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.