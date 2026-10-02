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Muş'ta Kızılay'ın mobil kan bağışı aracına gün boyu ilgi düşük kaldı

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Muş'ta Kızılay'ın mobil kan bağışı aracına gün boyu ilgi düşük kaldı
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Kızılay'ın Muş'ta kan stoku artırmak için yürüttüğü kampanyaya vatandaşların ilgisi düşük kaldı. İstasyon Caddesi'ndeki mobil araç ve kent genelindeki stantlarda görev yapan ekipler, vatandaşları kan bağışına davet etti.

Muş'ta Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi düşük kaldı.

Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri, kan stoklarının artırılması amacıyla İstasyon Caddesi'nde konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında gün boyunca vatandaşlardan kan bağışı kabul etti. Kampanya kapsamında ekipler, daha fazla vatandaşın kan bağışında bulunmasını sağlamak amacıyla kent genelinde farklı noktalarda stantlar kurarak çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay ekipleri, kan bağışının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması açısından önem taşıdığını belirterek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışında bulunan Samet Kaya, yaklaşık üç ay aradan sonra yeniden kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan bağışının önemine binaen ben de üzerime düşeni yapmak istedim. Hastanelerde ve kan bankalarında kan bekleyen, kana ihtiyaç duyan birçok hastamız var. Onlara bir nebze olsun şifa olabilmek adına gönüllü olarak kan bağışında bulunuyorum. Rabb'im inşallah verdiğimiz kanların ihtiyaç sahibi hastalarımıza şifa olmasını nasip etsin" dedi.

Süleyman Akpolat ise, hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Kan vermek insan sağlığı için faydalıdır. Kan vermek, başka insanlara da fayda sağladığı için iyi bir şeydir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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