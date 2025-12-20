Haberler

Muş'ta asırlık kavurma geleneği yaşatılıyor

Muş'un Karabey köyünde vatandaşlar, kış aylarında tüketmek üzere meşe ateşinde geleneksel yöntemlerle kavurma hazırlıyor. Her evde imece usulüyle yapılan kavurma, uzun bir süreç sonunda lezzetli ve dayanıklı bir şekilde muhafaza ediliyor.

Muş'un Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, kış mevsiminde tüketecekleri kavurmayı hazırlamak için sabahın erken saatlerinde kazanların başına geçti. Köyde hemen hemen her evde yapılan kavurma geleneği, imece usulüyle sürdürülüyor. Özenle hazırlanan etler, meşe odunu ateşinde kurulan büyük kazanlara doldurularak kendi yağıyla yaklaşık iki saat boyunca kavruluyor. Kızgın ateşte pişirilen etler, suyunu çekene kadar kaynatılırken, kazanın dibinin tutmaması için tahta çubuklarla belli aralıklarla karıştırılıyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından kıvamını bulan kavurma, kaplara doldurulmaya hazır hale geliyor. Kazanların dibinde kalan kızgın yağlar ise kavurmanın üzerine dökülerek doğal yöntemlerle muhafaza ediliyor. Köy sakinleri, bu yöntemle hazırlanan kavurmanın hem uzun süre bozulmadan saklandığını hem de lezzetini koruduğunu belirterek, geleneksel kış hazırlıklarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Örf adetlerini sürdürdüklerini söyleyen Turan Demir, her aileler kendi bütçelerine göre kışlık kavurma yaptığını söyleyerek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl sonbaharın sonu ve kış mevsiminin başında kış hazırlıkları kapsamında kavurma yapılır. Dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bu gelenek, hem kendi evimiz hem de akrabalarımız için sürdürülmektedir. Hazırlanan kavurmalar genellikle kış aylarında tüketilir. Özellikle sabah kahvaltılarında ve bölgemize özgü, meşhur börek çeşitlerinde sıkça kullanılır. Ekonomik duruma göre bazı aileler 2, bazıları 3, bazıları ise 4 hatta daha fazla keçi keserek kavurma yapabilmektedir. Kavurma, memleketimizin en önemli örf ve adetlerinden biri olup bizler de bu geleneği yaşatmaya ve sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da kavurma yaptıklarını söyleyen Melek Demir, "Gurbette yaşayan çocuklarımız var; hem kendi evimiz için hem de çocuklarımız için kavurma hazırladık. Bu sene 5 tane keçi kestik. Yaptığımız kavurmaları kış mevsiminde yemeklerde ve böreklerde kullanıyoruz. Mesaimiz sabahın erken saatlerinde başlıyor. Ateşimizi yakıyoruz, erkekler hayvanları hazırlıyor, hazırlanan etleri tencerelere koyuyoruz. İlk bir saat yüksek ateşte pişiriyoruz, son bir saatini ise kısık ateşte kaynatıyoruz. Yaklaşık iki saat piştikten sonra kavurmamız hazır hale geliyor. Hazırlanan kavurmaları daha önce temin ettiğimiz kaplara doldurarak kışın tüketmek üzere muhafaza altına alıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

