Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar

Muş'ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren kadın kuaförü, yaptığı kardan geline değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın taktı.

KARDAN GELİNE 1 MİLYON LİRA TAKI TAKTI

Muş'ta etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuaför Mukadder Er, ilginç bir etkinliğe imza attı. Kardan adam yapmak yerine bu kez 'kardan gelin' yapan Er, gelin süslemelerini bir adım ileriye taşıdı. Kardan geline değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın takan Er ve çalışanları, ilginç görüntüler oluşturdu.

HALAY ÇEKTİLER

Altın bilezik, kolye ve küpelerle süslenen kardan gelin, görenlerin ilgisini çekerken, Mukadder Er ve ekibi kardan gelinle birlikte halay çekerek karın tadını çıkardı. Bu farklı etkinlik, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Ekibi ile birlikte kar yağışını eğlenceye çevirdiklerini söyleyen Mukadder Er, "Memleketimizde 6 ay kış mevsimi sürüyor. Bu sene kar yağışı geç geldi. Kar yağışı ile birlikte kuaför olarak asıl işimiz olan gelin hazırlamayı yaptık. Kardan gelin yaptık, gelinimize altın taktık. Gelinimize 1 milyon TL değerinde altın taktık. Kardan gelinimiz yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Vatandaşlarımız gelip fotoğraf çekti" dedi.

Kardan geline takı takan Bekir Yavuz isimli esnaf ise "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Muşlu olarak kar yağdığında heyecanlanıyoruz. Komşumuzun yaptığı kardan gelin ilgimiz çekti. Kardan gelin ile hem halay çektik hem de takımızı taktık" şeklinde konuştu.