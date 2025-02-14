İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuaför Mukadder Er, yaptığı "kardan gelin"e yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takarak ilginç bir etkinliğe imza attı. Sosyal medyada gündem olan bu farklı etkinlik, kardan gelinle birlikte halay çekilmesiyle kutlandı.

Muş'ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren kadın kuaförü, yaptığı kardan geline değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın taktı.

Muş'ta Kardan Gelin Eğlencesi: 1 Milyon Lira Değerinde Altın Takıldı

KARDAN GELİNE 1 MİLYON LİRA TAKI TAKTI

Muş'ta etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuaför Mukadder Er, ilginç bir etkinliğe imza attı. Kardan adam yapmak yerine bu kez 'kardan gelin' yapan Er, gelin süslemelerini bir adım ileriye taşıdı. Kardan geline değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın takan Er ve çalışanları, ilginç görüntüler oluşturdu.

Muş'ta Kardan Gelin Eğlencesi: 1 Milyon Lira Değerinde Altın Takıldı

HALAY ÇEKTİLER

Altın bilezik, kolye ve küpelerle süslenen kardan gelin, görenlerin ilgisini çekerken, Mukadder Er ve ekibi kardan gelinle birlikte halay çekerek karın tadını çıkardı. Bu farklı etkinlik, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Ekibi ile birlikte kar yağışını eğlenceye çevirdiklerini söyleyen Mukadder Er, "Memleketimizde 6 ay kış mevsimi sürüyor. Bu sene kar yağışı geç geldi. Kar yağışı ile birlikte kuaför olarak asıl işimiz olan gelin hazırlamayı yaptık. Kardan gelin yaptık, gelinimize altın taktık. Gelinimize 1 milyon TL değerinde altın taktık. Kardan gelinimiz yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Vatandaşlarımız gelip fotoğraf çekti" dedi.

Muş'ta Kardan Gelin Eğlencesi: 1 Milyon Lira Değerinde Altın Takıldı

Kardan geline takı takan Bekir Yavuz isimli esnaf ise "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Muşlu olarak kar yağdığında heyecanlanıyoruz. Komşumuzun yaptığı kardan gelin ilgimiz çekti. Kardan gelin ile hem halay çektik hem de takımızı taktık" şeklinde konuştu.

Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
img

Türkçe resmi dil ilan edildi
img

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.