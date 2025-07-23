Muş'ta Aileler, Çocuklarının İadesi İçin Eylemde

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aileler, barış sürecinin başlamasını sevinçle karşıladı. Aileler, yıllardır haber alamadıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. PKK'nın silah bırakmasını ve "Terörsüz Türkiye" sürecini memnuniyetle karşılayan aileler, eylem boyunca fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken baba Halit Altun, barış sürecinin geldiğini ve dört gözle evlatlarının beklediklerini söyleyerek, "Allah'a şükürler olsun hasretimiz sona erdi. Barış süreci geldi ve biz dört gözle çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız eğer yaşıyorsanız, sesimizi duyuyorsanız çıkın gelin artık. Artık barış oldu. Her şey bitti. Orada kalmayın. Mesele bitmiştir, barış olmuştur. Her şey güllük gülistanlık olacak Allah'ın izniyle. Çıkın gelin oğlum artık evinize. Orası bize göre değil" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Özcan, "Çok şükür Allah razı olsun, bu barışı da yaptılar. Herkes evinde, yerinde, olsun. Türk, Kürt hepsi kardeştir. Hepsi de bizdendir. Yolunuzu da açtılar. Gelin, teslim olun. Sizi serbest bıraktılar. Gittiğin günden beri biz kapıyı kapatmamışız. Seni bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ