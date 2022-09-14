Muş su temin projesinde çalışmalar hızla devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarafından başlatılan Muş su temin projesinde çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanması halinde bir çok yerleşim yerinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak.

Muş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde, içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Muş içme suyu temini projeleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Muş içme suyu temini projesi üç etap halinde yapılacaktır" dedi.

Akca, 1'inci Kısım işler kapsamında işe 2021 yılı Nisan ayında başlandığını belirterek projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 34 seviyesinde olduğunu söyledi. 2'nci Kısım işlere ait proje yapımının tamamlandığını ve 3'üncü Kısım işler kapsamında Muş içme suyu arıtma tesisi yapım işine 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başlandığını ifade eden Akca, 3. Kısımın da fiziki gerçekleşmesinin yüzde 10 seviyesinde olduğunu söyledi.

DSİ Genel Müdürü Akca: "Proje tamamlandığında Muş il geneli içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak"