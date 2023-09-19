Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal, Gaziler Günü'nü Kutladı

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, 19 Eylül Gaziler Günü’nde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Uysal, “Sizlerin bu ülke için yapmış oldukları yeni kuşaklarımıza ilham veriyor” dedi.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Uysal, "Sizlerin bu ülke için yapmış oldukları yeni kuşaklarımıza ilham veriyor" dedi.

Başkan Uysal, 19 Eylül Gaziler Günü'nde belediyenin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yer alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'nde gazilerle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı Ömer Gündüz de yer aldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi olarak gaziler ve şehit aileleriyle her konuda dayanışma içinde olduklarını, bu dayanışmanın da hep devam edeceğinin altını çizdi. Uysal, şunları söyledi:

"Sizlerin varlığı, deneyimleri, bu vatan, bu ülke için yapmış oldukları yeni kuşaklarımıza ilham veriyor. Ülkemizin geleceğini teminat altına alıyor. İnsanlık, vatan ve bir takım değerler için insanların hangi noktaya kadar risk alabileceklerini yeni kuşaklarımıza, yaşayan insanlarımıza öğretiyor. Varlığınızla gurur duyuyoruz. Özel gününüzü tebrik ediyoruz."