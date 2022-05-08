Mumcu Ödülleri Tepebaşı'nda Sahiplerini Bulacak

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "29. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni" 14 Mayıs'ta düzenlenecek.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen ve Tepebaşı Belediyesi'nin desteklediği, 29. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

16 KATEGORİDE 42 ÖDÜL

Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde belirlenen ancak pandemi dolayısıyla takdim edilemeyen 16 kategorideki 42 ödül de 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak.

29. Uğur Mumcu'yu Anma Ödülleri'ni kazananlar ise şu şekilde:

Siyaset kategorisinde: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan ve CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen.

Basın kategorisinde: Gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Nevşin Mengü ve İsmail Küçükkaya.

Bilim ve Teknoloji ödülleri: Kadir Has Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan ile Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK – Meteor Avcısı, Sabit Kanat.

Hukuk kategorisinde: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer.

Sanat kategorisinde: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Müjdat Gezen, oyuncu, rejisör ve yönetmen Murat Atak, klasik müzik, opera sanatçısı Selva Erdener ile Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygün.

Toplum ve Kent kategorisinde: Siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman.

Spor kategorisinde: Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, 26 Eskişehir Motosiklet Grubu Başkanı Faruk Yayla ile Vosbağa Derneği Başkanı Emre Bülbül.

Mücadele kategorisinde: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli.

Çevre-Tarım kategorisinde: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım.

Dayanışma kategorisinde: Boğaziçi Protestoları, Derin Yoksulluk Ağı Derneği Kurucusu Hacer Foggo.

Kent Kültürü kategorisinde: Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Cumhuriyet Tarihi ve Siyasi Tarih Araştırmacısı Prof. Dr. Kemal Yakut.

Yaşam Boyu Başarı kategorisinde: Türkiye'de ilk kez kadavradan böbrek ve karaciğer naklini gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Iona Kuçuradi ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı.

Aydınlanma Savaşçısı kategorisinde: Akademisyen Prof. Dr. Sinan Canan, tarihçi yazar Sinan Meydan.

Emek kategorisinde: Mehmet Açıktan ve Varlığınız Sağlığımız Anıtı ustaları Nurettin Azak, Hüseyin Ceyhan, Özkan Saraç, Ali Düzgün Yıldız, Hüseyin Kocabıyık.

Sağlık kategorisinde: Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Ömer Özkan.