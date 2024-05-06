Muhtarlara 'kahverengi kokarca' semineri

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındıkta küllenme hastalığı, fındık kurdu ve kahverengi kokarca ile mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, istilacı bir zararlı olan ve tarımsal ürünlerde önemli kayıplara sebebiyet veren kahverengi kokarca başta olmak üzere fındıkta küllenme hastalığı ve fındık kurdu ile mücadele bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"Başımız belada"

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, "Fındık, ilçemizin başta olmak üzere bölgemizin geçim kaynağıdır. Dalkıran, kozalak akarı gibi birçok tehlikenin uzun yıllardır takipçisi olup çözümler ürettik. Ancak bunların dışında 5-6 yıldır ülkemizde görülen bir sorunla daha karşı karşıyayız. Kahverengi kokarca sorunu Doğu Karadeniz Bölgemizde başımızı belaya sokacak şekilde faaliyet gösteriyor. 2023 yılının Ağustos ayında 142 mahallemizde kendini göstermiştir. Bu sene ise henüz hasat vakti gelmeden görünmeye başladığını gözlemliyoruz. İlçemiz genelinde toplamda 30 tane köyümüzde bu böcekleri göre uygun tuzaklarımız mevcut. Bu tuzaklar ücreti bakımından pahalıdır. Bundan dolayı biz ilçe müdürlükleri olarak çiftçilerimizin yanında bulunmak istiyoruz. Bizlere ulaşım sağladığınız takdirde sizlerin yanında bu sorunu çözmek ve üretime yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

"Saha çalışmalarımız devam ediyor"

Mekanik ve biyolojik gibi çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Kahverengi kokarca böceğinin verdiği zararları görebilmek adına belirli arazilerde tuzaklarımız mevcut. Bu tuzaklar bize bölgede nasıl bir ilaçlama yapacağımızı göstermiş oluyor. Böylece sadece belli arazilerde ilaçlamış oluyoruz. Aksi takdirde genel bir ilaçlama yaparsak topraktaki yararlı böceğe de zarar vermiş oluruz. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

"İşi ehline bırakacağız"

Fındık mahsulüne zarar veren böceklerle mücadele gibi programların önemli olduğuna dikkat çeken Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise "Fındık ülkemiz açısından en önemli ihracat unsurumuzdur. Bu önemi kaybetmememiz açısından hep beraber seferber olmamız lazım. İlaçlama noktasında il ve ilçe tarım müdürlükleriyle birlikte hareket etmek bilinçli olacaktır. Bu sayede işi ehline bıraktıktan sonra en doğru şekilde hareket etmiş olacaksınız" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri Gülşah Akarsu ve Kadir Guze, kahverengi kokarca ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, zararlının biyolojisi, yaşayışı ve mücadelesi ile ilgili bilgi aktardılar.

Seminere Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammed Fatih Akyüz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Çiçekdenk, muhtarlar ve üreticiler katıldı.