Üye Girişi
Haberler

Muhtar, hastalara ve yaşlılara karpuz dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesi Kocakaya Mahalle Muhtarı Hasan Koş, yetiştirdiği karpuzları hastanede tedavi gören hastalar ile huzurevinde konaklayan yaşlılara dağıttı. Muhtar, toplamda bir tona yakın karpuz dağıttığını ifade etti.

Denizli'nin Çivril ilçesi Kocakaya Mahalle Muhtarı Hasan Koş, yetiştirdiği karpuzları hastanede tedavi gören hastalar ile huzurevinde konaklayan yaşlılara dağıttı.

Denizli'nin Çivril ilçesi Kocayaka mahalle muhtarı Hasan koş yetiştirdiği karpuzları hastanede tedavi gören hastalar ile huzurevinde konaklayan yaşlılara dağıttı. Her biri en az 20 kilo gelen karpuzları aracıyla getiren muhtar Hasan Koç, her iki kuruma yaklaşık 500 kilo karpuz hediye etti.

Çiftçilik yapan Muhtar Hasan Koç, tarlasında yetişen karpuzları ilçede bulunan Huzurevi ve hastanede ikram etti. Beklediğinden daha çok karpuz hasat ettiğini belirten muhtar Hasan Koç "Şeftali ağaçlarının arasına eş dostla yemek için karpuz diktim. Beklediğimden daha çok karpuz yetişti. Her biri neredeyse 20 kilo gelen karpuzları önce köyümde dağıttım sonra da ilçede bulunan bazı kamu kurumları ile Huzurevi ve Hastaneye dağıttım" dedi.

Toplamda bir tona yakın karpuz dağıttığını ifade eden Hasan Koç "Hasada başladığımda karpuzları komşulara ve arkadaşlara verdim. Son zaman yetişen karpuzlar daha büyük ve çok oldu. Topladığım karpuzları azalarımla birlikte tarladan topladık aracıma yükledik Huzurevinde konaklayan yaşlılarımıza ve Çivril Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalara götürdük. Her iki kurum yetkililerine teslim ettik. İki kuruma 500 kiloya yakın karpuz verdik. İnşallah yiyenlere şifa olur" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

denizli Çivril Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title