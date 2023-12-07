Muğlalı Öğrenciler Depremzede Arkadaşlarına Yardım Gönderdi

Muğla'daki Menteşe Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, deprem bölgesindeki Hatay Antakya Üçgedik İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ve kitaplardan oluşan koliler gönderdi. Kolilerin içerisine geçmiş olsun dileklerini içeren mektuplar da koyan öğrenciler, duyarlı davranışlarıyla takdir topladı.

Muğlalı öğrenciler kırtasiye malzemeleri ve kitaplardan oluşan kolileri, depremzede arkadaşlarına gönderdi.

Menteşe Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde, kırtasiye malzemeleri ve kitaplardan oluşan kolileri, deprem bölgesindeki Hatay Antakya Üçgedik ilkokulu/Ortaokulu öğrencilerine gönderdi. Öğrenciler ayrıca kolilerin içerisine geçmiş olsun dileklerini içeren mektuplarını da koydu.

Menteşe Dumlupınar İlkokulu öğrencileri yaptıkları davranışla duygulandırdı. Öğrenciler, öğretmenleri Cemal Doğan rehberliğinde depremi yaşamış olan Hatay Antakya Üçgedik İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri için hazırlamış oldukları kolileri sahiplerine ulaştırılmak üzere kargoya verdi.

Kırtasiye malzemeleri ve kitap bulunan kolilere öğrenciler duygularını ifade eden mektuplar da koydu. Okul müdürü Muhammet Okan Çınar, "Büyük acılar yaşamış bölgede bir okul da olsa öğrencilerine destek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi ve Dumlupınar ilkokulu öğrencilerinin duyarlılığını takdirle karşıladığını ifade etti. - MUĞLA