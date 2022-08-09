Muğla yerel: Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacak

Edinilen Muğla haberine göre Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacakMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinin yerel ve kültürel yapısının temel taşlarından ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden olan süngerciliğin hayatta kalması için gerçekleştirilen çalışmalar...

Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacak

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinin yerel ve kültürel yapısının temel taşlarından ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden olan süngerciliğin hayatta kalması için gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Süngercilik Müzesi açılıyor. Düzenlenen programla Süngercilik Müzesi Protokolü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile müze sponsoru Mustafa Cem arasında imzalandı.

Bodrum Kalesi Batı Hendeği'nde tiyatrocu Utku Erişik'in tiyatral sunumuyla başlayan imza töreninde dans gösterileri, türküler ve belgesel gösterimler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve deniz sevdalılarına selamlarını ilettiği mektubun okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, süngercilikle ilgili çocukluğunda babasıyla yaşadığı bir anısını anlatarak konuşmasına başladı. Bugün somut bir adım attıklarını söyleyen Cambazoğlu, öncesinde çok önemli toplantılar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek Süngercilik Müzesi hakkında bilgiler verdi. Toplumun gelişimi ile ilgili hizmet edecek olan müzenin önemine değinerek müzenin kurulmasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

Müze Sponsoru ve eski bir süngerci olan Mustafa Cem ise katılımları dolayısıyla herkese teşekkür ederek Bodrumlu süngercilerin bu mesleği neden seçtiğine değindi. Bodrumlu süngercileri temsilen konuşan son süngerci Aksona Mehmet, "15 yaşında küçük bir çocukken 1968 yılında buraya geldim. İskeleye sünger avcılığına başladım. İyi ki bu muhteşem deniz kültürü içinde hamurum yoğrulmuş. O gün bugündür 58 yıldır bu iskeledeyim. Sünger kültürünü gelecek nesillere aktarmayı omzumda borç biliyorum" şeklinde konuştu.

"Müzelerimiz kültürümüzde somut izler bırakır"

Süngercilik Müzesi'nin Bodrum ve ülkemiz için önemine değinerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum için 10 müze hedefimiz var adım adım bunları gerçekleştireceğiz. Bizden önceki değerli yöneticiler, yerel yöneticiler ve mülki idare amirlerimiz ve tabii ki bu işe gönüller verenler Bodrum'da çok önemli eserler bıraktılar. Kültür, sanat ve edebiyat alanında hiçbir zaman boşluk olmamalı. Her zaman kültür, sanat ve edebiyatla yoğrulmak durumundayız. Belediyemiz bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise konuşmasında, 1923-1930 yılları arasında nüfus mübadelesinden bahsederek Kumbahçe'ye yerleşen Girit Türklerinden söz etti. Hayatlarını idame ettirebilmek için süngerciliğe başladıklarının altını çizen Kaymakam Bayar, süngerciliğin önemine değindi. Bodrum'da şehrin kimliğini oluşturan mesleklerden birinin süngercilik olduğunu söyleyen Bilgehan Bayar, "Bu kültürü gelecek nesillere yansıtmak, yaşatarak aktarabilmek çok önemli. Çünkü geçmiş geleceğin aynası gibi gelecek nesillere ciddi bir rota, ciddi bir yön veriyor. Hem sponsorumuzu hem emeği geçenleri can-ı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından taraflarca Sünger Müzesi protokolü imza altına alındı.

Gecede, sualtı belgesel yapımcısı ve sualtı biyoloğu Dr. Mert Gökalp'in Bodrumlu sünger avcılarının zor hayatlarına ve sünger avcılığı esnasında yaşanan tehlikeli anlara bir kurgu hikaye üzerinden odaklanan ödüllü kısa film IRME'nin gösterimi gerçekleşti. Programın devamında ise Sanatçı Özgür Kıyat, süngerci Aksona Mehmet (Mehmet Baş) için bestelediği 'Aksona Zeybeği' türküsünü seslendirdi. Grup Horokos'un vurgun yiyen süngercileri konu alan Kalimnos adasının geleneksel dansı Mihanikos halk dansı gösterisi sonrasında program, Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı'nın anlatımıyla geleneksel denizci yemeklerinin sunumu ve tadım etkinliği ile son buldu.