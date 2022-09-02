Muğla yerel haberleri | Bodrum Belediyesi'nden Dünya Barış Günü Konseri

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Tolga Çandar konseri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi ve Turgutreis Güzelleştirme ve Koruma Derneği iş birliği ile düzenlenen konsere, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Çandar, yaklaşık iki saat sahnede kaldığı konserinde yaptığı esprilerle ve anlattığı hikayelerle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sanatçı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Konserde herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Aras, "Turgutreis sanatı ve sanatçıyı sever, çok büyük saygı duyar. Tolga Çandar'ı da özlemiştik. Bugün burada, Dünya Barış Günü'nde, barışın ve demokrasinin kalbinde, Bodrum'da sizleri ağırlamak bizim için çok büyük bir onur" diye konuştu.

"BARIŞIMIZ, KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Sözlerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir barış insanı olduğunu anlatarak devam eden Başkan Aras, "Ata'mız savaştan sonra Kocapete'de harp meydanına çıktığı zaman meydanı dolaşıyor. Orada şehitlerimizi ve düşman askerlerin ölülerini görüyor. ve diyor ki 'Çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bu böyle olmamalıydı. Ancak biz vatanımızı savunuyoruz. Vatan savunması için yapılan savaş mübahtır. Ancak işgal için emperyalist güçlerin yaptığı katliamdır' demiştir. İşte Atatürk'ün büyüklüğü buradan gelmektedir. O çok büyük bir barış insanıydı. Atamız, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra istifa etti ve üniformasını çıkardı. O günden sonra giydiği de sayılıydı. Ata'mız çok iyi bir askerdi ama onun yanında büyük bir hümanist ve çok da iyi bir devlet adamıydı. Ruhu şad olsun ve bu günler ona armağan olsun. Barışımız kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

"BÜTÜN DOSTLARIMIZLA BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ"

Bodrum'da binlerce yıldır barış içinde yaşandığının altını çizen Başkan Ahmet Aras, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bodrum'da binlerce yıldır olduğu gibi bugün de barış içerisinde yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinden, dünyanın her tarafından gelen bütün dostlarımızla barış içerisinde yaşıyoruz. Bizim lügatimizde ayrımcılık yok ve olmayacak da. Bizler, sizlerin de desteğiyle Ata'mızın yolunda, Bodrum'u da onun hayal ettiği müreffeh günlere çalışıyoruz, mücadelemiz de bu yolda devam edecek."

Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Ümit Baltutan ve Turgutreis Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özsöylemez tarafından Sanatçı Tolga Çandar ile Başkan Aras'a plaket takdim edildi.