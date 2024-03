Muğla Valisi Akbıyık Şehit aileri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Muğla Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı çerçevesinde şehit aileleri ile gazilere iftar yemeği verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Eşi Sevim Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda düzenlenen İftar programında Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından şehitler için dua edildi.

İftar programında konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin nezdinde tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ülkesi ve milleti için canını vermeye hazır şekilde görev yapan kahraman askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik unsurlarımıza, gerektiğinde düşmanın ve hainlerin silahlarına göğsünü siper etmeye hazır her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Bu aziz vatan, bu ülke, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasıdır. Bunun için şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim gözbebeğimizdir. Başımızın tacıdır. Vatan uğruna canını hiçe sayan kahraman gazilerimizin göğüslerinde taşıdıkları madalyalar milletimizin şerefidir, onurudur. Eğer bugün ülkemizde rahat yaşayabiliyorsak, geleceğimize umutla bakabiliyorsak, biz bunu şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehit Ailelerimizin ve gazilerimizin her meselelerinde yanlarında olmak, gönüllerini hoş etmek boynumuzun borcudur. Rabbim tüm şehit yakınlarımızı inşallah cennetiyle, cemaliyle, sevgili habibine komşu olan şehitlerimizle beraber haşr-u cem eylesin. Bu duygularla Ramazan'ı Şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah bizi bu mübarek günlere eriştirdiği gibi kadir gecesine ve bayram sabahına da ulaştırsın. Oruçlarımızı makbul, sofralarımızı her daim bereketli kılsın. Ramazan ayının ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için, bayrak için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İftarımıza teşrifleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA