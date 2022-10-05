Muğla haberleri... Marmaris'in Yer Fıstığı Coğrafi İşaret Aldı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Marmaris Belediyesi’nin Turgut köyü ile bütünleşen yer fıstığını tekrar canlandırmak için son üç yıldır yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Belediyenin başvurusu ile ‘Marmaris yer fıstığı’na coğrafi işaret belgesi verildi.

Marmaris Belediyesi'nin Turgut köyü ile bütünleşen yer fıstığını tekrar canlandırmak için son üç yıldır yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Belediyenin başvurusu ile ' Marmaris yer fıstığı'na coğrafi işaret belgesi verildi.

Yer fıstığı ile ünlü Turgut'ta unutulan fıstık üretimini tekrar canlandırmak ve çiftçileri teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi, kendi arazisine üç yıldır fıstık ekimi yapıyordu. Hasat edilen ürünleri çiftçilere tohumluk olarak dağıtan belediye aynı zamanda coğrafi işaret almak için de başvuruda bulunmuştu. Marmaris'in tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak için yaklaşık üç yıldır devam eden çalışmalarda sevindiren sonuca ulaşıldı.

Çam balı 2019 yılında coğrafi işaret alan Marmaris'in bir ürünü daha tescillendi. Marmaris Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda yer fıstığına da Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' belgesi verildi. ' Marmaris yer fıstığı'nın coğrafi işaret belgesi, başkanlık makamında yapılan törenle, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim edildi. Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çavuşoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Derya Kılıç ve Muğla Şube Müdürü Mehmet Kesgin'in yanı sıra belediye proje ekibi de toplantıda hazır bulundu.

"YÜZÜMÜZÜ TARIMA DÖNDÜK"

Burada yaptığı konuşmada büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen Başkan Oktay, Marmaris'in turizm kenti olarak bilinmesine rağmen çok yüksek derecede tarımsal potansiyeli olduğunun altını çizdi. Oktay, "Yer fıstığı son zamanlarda köylülerimizin üretiminden uzaklaştığı bir üründü. Bunda bölgeye olan talep nedeniyle tarlaları arsaya dönüştürmenin de etkisi vardı. Göreve geldikten sonra 2019 yılı itibariyle tarıma da yüzümüzü daha çok döndük. Temel amacımız köylümüzün toprağını satıp günü kurtarmaktan ziyade hem atasından kendisine kalan toprağın elinde kalmasını sağlamak hem de ekonomik değerini arttırmaktı. Aslında bu sürecin daha hızlı olmasını istiyorduk ama pandemi bir süre erteleme oluşturdu ama hiçbir şekilde o iradeden geri durmadık. Bugün de ne mutlu ki Marmaris Turgut yer fıstığımızın da coğrafi işaretini aldık. Üretimi arttırmak ve çeşitlendirmek için kooperatifimizle birlikte çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

YER FISTIĞI ARTIK KAYIT ALTINDA

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Derya Kılıç ise üretimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Coğrafi işaretle öncelikle bir kayıt altına aldınız. Gelecek nesillere 'burada yer fıstığı üretiliyor' dediniz. Önemli olan bu belgeyi aldıktan sonra katma değere dönüşmesini sağlamak, üretime çevirmek. Üretici kazanırsa üretmeye devam ediyor. Yoksa vazgeçiyor ve unutulup gidiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çavuşoğlu coğrafi işaret belgesini, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a takdim etti.

Buradaki törenin ardından Turgut Mahallesi'ndeki belediye tarlasında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, Adres Patent yetkilileri, Marmaris Tarım Kooperatifi Başkanı Çetin Akdeniz, Turgut Mahallesi Muhtarı Ümit Kaya, Çamlı Mahallesi Muhtarı Kerim Ekinci ve belediye personeli, ilk fıstık hasadını gerçekleştirdi.