Muğla haberi | Menteşe Belediyesi, Narlı Kahvesi'ni Hizmete Açtı

Menteşe Belediyesi'nin Karabağlar Yaylası'nda restore ettiği Narlı Kahvesi törenle hizmete açıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Burayı vatandaşlarımız mesire alanı olarak piknik alanı olarak kullanabilecekler. Evinizden malzemelerinizi getireceksiniz. Çaylar, kahveler Menteşe Belediyesi'nden" dedi.

Menteşe Belediyesi'nin restore ettiği mesire ve piknik alanı olarak hizmet verecek Narlı Kahvesi'ni törenle açtı. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, daire başkanları, başkan yardımcıları, Muğla İçin Gelecek Platformu, Mor Pedal Bisiklet Derneği temsilcileri, yayla sakinleri ile davetliler katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, açılış töreninde şöyle konuştu:

"Muğla özellikle Menteşe Kentsel Sit Alanı uzantısındaki Karabağlar Yaylası'yla korumacılık anlamında Türkiye'nin en iyi korunan yerlerinden bir tanesi. Muğla'nın merkezi, başkenti Menteşe'de kültür kenti olarak başı çekiyor. Bizler Menteşe Belediyesi olarak geçmişten bugüne kadar korunan ve korunarak bugünlere gelen kenti siz değerli halkımızla beraber korumaya devam ediyoruz. Bugün de Narlı Kahvesi'nin açılışında sizlerle birlikteyiz. Menteşe Belediyesi olarak yaptığımız başarılı restorasyon çalışmalarıyla Kentsel Sit Alanlarında yer alan Konakaltı yanındaki ve Yörük Obaları karşısındaki tarihi yapılar ile Kurşunlu Meydanı'nı kültür turizmine kazandırdık. Bugün de Narlı Kahvesi açılışında hep birlikteyiz. Narlı Kahvesi de yine hazırladığımız projeyle Tarihi Kentler Birliği tarafından başarı ödülü alarak desteklenen bir proje."

"HERKES BELLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞI BİR YERLERE GİDEMİYOR"

Narlı Kahvesi'nin Karabağlar yerleşkesindeki konumuna dikkat çeken Başkan Gümüş, "Narlı Kahvesi Karabağlar'ın göbeği. Biz Karabağlar Yaylamızı tanıtmak, kültür turizminin merkezi yapmak istiyoruz. Koruyarak, yaşayarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bizim Narlı Kahve'deki amacımız yaylanın güzelliğini herkesin görmesi. Herkes belli bir ücret karşılığı başka yerlere gidemiyor. Burayı vatandaşlarımız mesire alanı olarak piknik alanı olarak kullanabilecekler. Evinizden malzemelerinizi getireceksiniz. Çaylar, kahveler Menteşe Belediyesi'nden. Burada pikniğinizi yapacaksınız. Yaylanın havasını koklayacaksınız. Yayladaki yaşantıyı göreceksiniz. Bu güzelliği herkese anlatacaksınız" dedi.

"YAYLADA ŞARAP YAPIMI BAŞLADI"

Yayla sakinlerinin ürettikleri tarım ve gıda ürünlerini Narlı Kahvesi'nde gelen misafirlere satabileceklerini ifade eden Başkan Gümüş, Karabağlar Yaylası'nda şarap yapımına dikkat çekti. Başkan Gümüş "Karabağlar'ın adı üstünde bağ şarabı da geçmişten çok meşhur. Tekrar Karabağlar'da Muğla'ya özgü şarapların tadımı noktasında da çok güzel çalışma yapan yayla sakinlerimiz var. Onlar da aramızdalar ve birazdan meşhur şaraplardan sizlere de ikram edecekler. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Narlı Kahvemiz Muğla'mıza, Menteşemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"GATIGARASI ÜZÜMÜ COĞRAFİ İŞARETİ ALACAK"

Açılış töreninde Gatıgarası üzümünün önemine değinen Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, "Narlı Kahvesi belediyemizin çalışmaları ile restore edildi ve arkadaki binayı da başkanımız sağ olsun derneğimize tahsis etti. Artık bundan sonra derneğimizin merkezi arkadaki küçük bina olacaktır. Faaliyetlerimize Narlı Kahve'de devam edeceğiz. Bu kapsamda yaylamızın hiçbir bakım, ilaç istemeyen Gatıgarası üzümünün üretimini arttırmak istiyoruz. Bu sene 1000 civarında bir tüpleme yaptık. Bunları size dağıtacağız. Gatıgarası üzümü için coğrafi işareti alma çalışmamız da var. Menteşe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile bu çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayacağız. Başkanımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

"KARABAĞLAR YAYLASI TOSKANA OLABİLİR"

Karabağlar Yaylası'nın bir Toskana olabileceğini belirten gazeteci – yazar Hamdi Topçuoğlu ise yaylanın mutlaka korunarak geleceğe taşınması, bunun için örgütlü çalışma yapılması ve ekonomisi yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiğini belirtti. Topçuoğlu, "Eğer burada ekonomi dönmüyorsa insanlar para kazanamıyorsa burada durmaları burayı korumaları mümkün değil. Öyleyse ekonomisi yüksek ürünler üretebilmek ya da üretilen ürünlerin ekonomisini oluşturmak gerekiyor. İşte buranın büyük bir şansı var. Gatıgara dediğimiz üzüm şarap için oldukça özel bir üzümdür. Bu üzümü pek ala işleyip kooperatifler vasıtasıyla buranın ekonomisini döndürmek mümkündür. Merkez burasıdır. Unutmayın burası bir Toskana olabilir. Yeter ki el ele verelim. Yeter ki gönül gönüle verelim. İnanalım. Yapacağımıza inanıyorum ben. Sizin de inanmanızı bekliyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumhur Çoban, Narlı Kahvesi restorasyonu nedeniyle Başkan Gümüş'e teşekkür ederek, "İşte Muğla'nın güzelliği bu. Bütün renkler Narlı Kahvesi'nde toplanmış ve bu toplantıyı yaratan, sağlayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş. Narlı Kahvesi gibi ilçemizde pek çok yerinde tarihi ve kültürel değeri var. Bu tarihi ve kültürel değerleri bakımdan geçirerek restore ederek biz Menteşelilerin kullanımına sunan Menteşe Belediyesi ve Başkanına tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.