Muğla haberi! Marmaris'te SMA hastası Zehra bebek için düzenlenen turnuvada 100 bin TL toplandı

Muğla gündem haberi... Marmarisli SMA hastası Zehra bebeğe destek için Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Güney Ege Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasında yaklaşık 100 bin lira toplandı.

Marmarisli SMA hastası Zehra bebeğe destek için Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Güney Ege Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasında yaklaşık 100 bin lira toplandı.

Marmarisli SMA Tip 1 hastası 10 aylık Zehra bebek için başlatılan destek kampanyası çerçevesinde Güney Ege Aşçılar Derneği'nin Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği turnuvanın finalinde kupa töreni yapıldı. Törene 10 aylık Fatma Zehra Dağ'ın ailesi, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi ve Marmaris Belediye Gençlikspor Başkanı Hasan Yaylalı, Güney Ege Aşçılar Derneği (GEMAD) Başkanı Çetin Deniz ve çok sayıda davetli katıldı. Turnuvada Zehra bebek için yaklaşık 100 bin lira bağış toplandı.

Aşçılar, otel çalışanları, tedarik firmaların personelleri ve gazetecilerden oluşan 15 takımın mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Orka Lotus Beach Hotel oldu. İkincilik kupasını İP (İdeal) Hotels alırken, turnuvanın üçüncüsü ise Green Nature Diamond Hotel oldu. Ayrıca turnuvanın en centilmen takımı kupasını ise Marmaris Basın ekibi aldı.

Turnuvanın amacına ulaştığını ifade eden Güney Ege Aşçılar Derneği Başkanı Çetin Deniz, "Turnuvaya katılan, destek veren, sponsor olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği ile 100 bin lirayı aşkın bir para toparladık ama tabi ki yeterli değil. Bu turnuvada çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sizlerin desteği ile SMA değil Zehra Bebek kazanacak" dedi.

(Güldemet Kızıl - İHA)