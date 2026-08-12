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Muğla'da Yükümlülere 'Ailede İletişim' Konferansı

Muğla'da Yükümlülere 'Ailede İletişim' Konferansı
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Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Dini Rehberlik Bürosu, yükümlülerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ’Ailede İletişim, Empati ve Etkili İletişim Yolları’ konulu bir konferans düzenledi.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Dini Rehberlik Bürosu, yükümlülerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Ailede İletişim, Empati ve Etkili İletişim Yolları' konulu bir konferans düzenledi. Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen programa 70 yükümlü katıldı.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Dini Rehberlik Bürosu Sorumlusu Şevket Yıldırım'ın organizasyonunda düzenlenen konferans, Muğla İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat tarafından verildi. Konferansta; aile içi iletişimin önemi, empati, etkin dinleme ve karşılıklı anlayış konuları detaylıca ele alındı. Duygu ve düşüncelerin doğru ifade edilmesinin yanı sıra öfke ile çatışma anlarında yapıcı iletişim dilinin kullanılması ve sorunların sağlıklı iletişim yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24 Şubat 2026 tarihli yazısı doğrultusunda planlanan 'Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (s.a.s.)' temalı çalışmalar çerçevesinde hayata geçirildi. Protokol kapsamında yıl boyunca ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde benzer konferansların devam edeceği bildirildi.

Yürütülen manevi danışmanlık, rehberlik ve din hizmetleri faaliyetleriyle yükümlülerin manevi, sosyal ve ailevi yönden desteklenerek toplumsal uyum süreçlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Program, yükümlülerin sorularının yanıtlanması ve yapılan genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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