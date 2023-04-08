Muğla'da Nöbet Tutan Deştin Köylüleri Sabaha Karşı Gözaltına Alındı.

Muğla'da çimento fabrikasına karşı direnen 11 köylü, sabaha karşı 04.30 sıralarında jandarma tarafından gözaltına alındı. Köylülerin avukatı Barış Aydın, “Buradaki temel mesele şu aslında şirket ve köylüler arasında yargıya da gitmiş köklü bir problem var. Kolluk görevlileri maalesef Türkiye'de farklı alanlarda da gördüğümüz üzere adeta şirketin çıkarlarını savunmak ve şirketin işini kolaylaştırmak adına fiili bir müdahalede bulundu. Çünkü jandarmanın gelmesiyle kamyonların da hemen o alana geldiği görünüyor” dedi.

ESMA TURAN

Muğla'da çimento fabrikasına karşı direnen 11 köylü, sabaha karşı 04.30 sıralarında jandarma tarafından gözaltına alındı. Köylülerin avukatı Barış Aydın, "Buradaki temel mesele şu aslında şirket ve köylüler arasında yargıya da gitmiş köklü bir problem var. Kolluk görevlileri maalesef Türkiye'de farklı alanlarda da gördüğümüz üzere adeta şirketin çıkarlarını savunmak ve şirketin işini kolaylaştırmak adına fiili bir müdahalede bulundu. Çünkü jandarmanın gelmesiyle kamyonların da hemen o alana geldiği görünüyor" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan'a bağlı Deştin Mahallesi arasında yapımına başlanan çimento fabrikasıyla ilgili bölge halkının projeye karşı açtığı davada bilirkişi süreci devam ederken köylüler, 3 Nisan'da çimento fabrikasına getirilen dev çimento kazanının alana girmesini önlemek için köylüler yolu kapatmıştı. Alanda nöbet tutan köylüler bugün sabaha karşı 04.30 sıralarında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sabaha karşı Bayır Jandarma Karakolu'nda bekleyen Deştinli Burcu Özdemir, şunları söyledi:

"Sabah 04.30'da çadır da bekleyenler tarafından telefon geldi ve müdahale olduğunu öğrendik. Tırları ve klinker fırınını yaklaştırmaya çalışıyorlardı. Kadınlara müdahale oldu. Şu an da Bayır karakolundayız ancak burada olmadıklarını öğrendik. Yukarı da ve aşağı da çevik kuvvet bekliyorlar. 5 kadın 2 çocuk olmak üzere birçok kişiyi aldılar."

"ŞİRKET VE KÖYLÜLER ARASINDA KÖKLÜ BİR PROBLEM VAR"

Köylülerin avukatı Barış Aydın toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Toplam 11 tane gözaltımız var. Direniş çadırından bekleyen arkadaşlarımız jandarmanın yaptığı müdahale ile gözaltına alındılar. Bunların 9 tanesi burada bir kısmı alayda olmak üzere 2 tanesi Yerkesik Jandarma Karakolundaydı. Bir de 18 yaşından küçük çocuk vardı onu ifadesiz bir şekilde serbest bıraktılar. Yerkesik'teki ifadeler bitti şimdi buradaki ifadelere katılacağız. Muhtemelen serbest bırakılacaklardır diye düşünüyoruz. Buradaki temel mesele şu aslında şirket ve köylüler arasında yargıya da gitmiş köklü bir problem var. Kolluk görevlileri maalesef Türkiye'de farklı alanlarda da gördüğümüz üzere adeta şirketin çıkarlarını savunmak ve şirketin işini kolaylaştırmak adına fiili bir müdahalede bulundu. Hatta şirket ile birlikte planlanmış olduğu çok açıktır. Çünkü jandarmanın gelmesiyle kamyonların da hemen o alana geldiği görünüyor. Bu kamuoyunca değerlendirilmeli."

"BİZ YILMAYACAĞIZ"

Köylüler adına açıklama yapan Haluk Özsoy ise çimento fabrikasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi ve şöyle konuştu:

"04.30'da köylüler sahura kalkmışken Jandarma tarafından resmen şafak operasyonu yedik. Sanki teröristmişçesine arkadaşlarımızı sürükleye sürükleye gözaltına aldılar. Kadınları yerlerde sürüklediler. Jandarma şu an da şirketin koruması gibi davranıyor. Makinaları koruyarak yukarı çıkarmaya çalışıyorlar. Hep beraberiz moralimiz yüksek. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz yılmayacağız. O şirketi oraya kurmayacağız. O çimento fabrikasını oradan kaldıracağız."