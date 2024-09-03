Muğla'da İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları Arasında 3'lü Protokol Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez başkanlığında Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 3'lü Protokol Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 3'lü Protokol Toplantısı'nın ikinci oturumu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, ceza infaz kurumlarında bulunan tutukluların il genelindeki hastanelere nakil süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri yer aldı.

Ayrıca, mahkum koğuşlarının iyileştirilmesi çalışmaları da detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, mevcut durumun iyileştirilmesi ve süreçlerin daha etkin hale getirilmesi adına görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, ceza infaz kurumları ile sağlık kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve daha etkin çözümler üretmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıya, Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ramazan Dal, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, ilçe başsavcıları ve cezaevi kurumlarının amirleri katıldı. - MUĞLA