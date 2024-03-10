Muğla'da Gerçekleştirilen Göcek Ot Festivali'ne Yoğun İlgi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 6. Göcek Ot Festivali'ne ilgi yoğun oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6'cı. Göcek Ot Festivali'nde yöresel otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen festivalde, yörede yetişen otlar tanıtılıp, bu otlardan yapılan yemekler beğeniye sunuldu. Geleneksel ot yemekleri ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivale katılanlara ot çorbası ile ayran ikram edildi. Festivalde, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar ve katılımcılar halk oyunları müziği eşliğinde oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri üyeleri festivalde vatandaşlar tarafından en lezzetli ot yemeğini belirlendi.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gelenekselleşen festival ile kültürün yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Festival çerçevesinde bölgedeki dağlarda ot ve doğal çayların tanıtıldığını anlatan Ugan, "Bugün, otlardan yapılan yemekleri misafirlerle buluşturuyoruz. Amacımız, atalarımızın yediği yemekleri gelecek nesle aktarmak. Böylece sağlıklı gıdayı yaygınlaştırmak, köy yaşamını devam ettirmek ve çocuklarımızı hazır gıdalardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Bölgedeki turistlere de yerel gıda ve el ürünlerini sunmuş oluyoruz. Bu da bizim için büyük mutluluk veriyor ilginin yoğun olması bizleri mutlu ediyor. Değerler kayboldukça insanlar daha çok ilgi gösteriyor" diye konuştu. - MUĞLA