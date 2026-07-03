Muğla'da kavurucu sıcaklarda kar helvası ile serinliyorlar

Muğla'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar, asırlık bir serinleme geleneği olan kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor. Menteşe ilçesinde kurulan tarihi halk pazarında satışa sunulan kar helvası, sıcaktan bunalan Muğlalıların ve şehri ziyaret edenlerin uğrak noktası haline geldi.

Pazarda serinlemek için kar helvası sırasına giren vatandaşlardan Kamil Girelis, bu lezzetin bölge için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Madran Dağları'ndan gelen karlarla yapılan bu lezzet çok güzel, herkese tavsiye ederim. Bu sene yağmurlar nedeniyle sezon biraz geç başladı ama havalar ısınınca soluğu yine burada aldık. Şimdi oturduk, keyifle kar helvamızı yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Menteşe'de 14 yıldır kar helvacılığı yapan esnaf Süleyman Çırpı, havaların serin gitmesi ve okulların geç kapanması nedeniyle sezona biraz geç başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Kar tamamen doğaldır. Bu bölgede Madran'dan Köyceğiz Sandıras'a, Fethiye'den Denizli sınırına kadar uzanan dağlardan toplanır. Bu kış mevsiminde kar yağışı bol olduğu için çok şükür kar sıkıntımız yok. Kışın dağlara yağan kar, kuyulara gömülerek sıkıştırılıyor. Yazın da buralara getirilip el yapımı şerbetlerle harmanlanarak halkımıza dağıtılıyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti dediğimiz bu ürün, hem serinlik hem de tatlı ihtiyacını aynı anda karşılıyor"

Kar helvasının sağlık açısından faydalarına da değinen Süleyman Çırpı, endüstriyel soğuk gıdalara karşı kar helvasını önerdi: "Kar mineral açısından çok zengin. Bugün marketlerde satılan yapay buzları veya dondurmaları yemekten çok daha faydalı. Şerbetlerimizi kendimiz, el yapımı olarak hazırlıyoruz. Soğuğun vücuda hiçbir zararı yok. Nasıl ki bir yerimiz kesildiğinde veya incindiğinde tıp dünyasında doktorlar hemen soğuk kompres uyguluyorsa, bu doğal soğuk da vücuda öyle iyi geliyor"

Kar helvasının sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih olduğunu vurgulayan Çırpı, "Bu işin kültürünü araştırdığımızda kökeninin ta Osmanlı dönemine dayandığını görüyoruz. O dönemlerde elektrik, buzdolabı veya derin dondurucu yoktu. Dağlardan katırlarla, kıl çuvalların içinde taşınan karlar saraylara götürülürmüş. Padişahların ve saray eşrafının yazın hem serinlemek hem de tatlı niyetine tükettiği en popüler lezzet bu şerbetli karlarmış. Kültürü Osmanlı'ya dayanan bu geleneği biz de bugün Muğla'mızda yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı