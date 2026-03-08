Haberler

Muğla'da Kadın Cinayeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sermin Bacak (42) ile eşi Ali Bacak (51) arasında çıkan tartışma sonucu yaşanan olayda, Ali Bacak gözaltına alındı.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde gece saatlerinde Sermin Bacak (42) ile eşi Ali Bacak (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bacak, Sermin Bacak'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sermin Bacak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli Ali Bacak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak

2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama

Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı