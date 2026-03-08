Muğla'da Kadın Cinayeti

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde gece saatlerinde Sermin Bacak (42) ile eşi Ali Bacak (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bacak, Sermin Bacak'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sermin Bacak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli Ali Bacak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA